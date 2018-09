Ničí vás fruktóza? Nafúknuté brucho a migrény sú prvé signály

Sladíte medom či agávou a pcháte sa ovocím, lebo je zdravšie ako biely cukor? Ak máte tieto príznaky, pomaly vás ničia.

Podľa odhadov trápi až 40 % inak zdravých ľudí. Ani vo sne netušia, že nafukovanie, kŕče či bolesti hlavy sú z niečoho takého prospešného. „Konzumácia čerstvých plodov patrí do zdravej vyváženej životosprávy pre vitamíny, mikroživiny, vlákninu a prispieva k správnemu fungovaniu trávenia. No to, že ovocie je hlavný zdroj vitamínov, je v súčasnosti a pri dostupnej kvalite skôr klišé,“ krúti hlavou nutričná špecialistka Angelika Kutišová a vysvetľuje dva problémy, ktoré môžu nastať.

„Ovocie získava sladkú chuť najmä z jednoduchého cukru, fruktózy. Jej spracovanie v tele prebieha niekoľkými spôsobmi, no ak vám chýbajú špecifické enzýmy, trpíte buď malabsorpciou fruktózy – môže vás kŕčovito bolieť brucho, nafukovať, preháňať. Alebo máte fruktózovú intoleranciu, vinou čoho vám závažne klesne hladina krvného cukru po zjedení jedla s ovocným cukrom, ktorý je však aj v zelenine,“ zistila Angelika na vlastnej koži.

Ovocné choroby

HFI: Hereditná fruktózová intolerancia je dedičná enzýmová porucha, v dôsledku ktorej vám po skonzumovaní ovocného cukru nebezpečne klesne hladina krvného cukru – nastane hypoglykémia, brušné symptómy, poškodenie pečene, obličiek a spomalenie rastu. Chorobu prenesie na dieťa aj bezpríznakový rodič, prvý raz sa prejaví po ukončení výlučného dojčenia.

Malabsorpcia fruktózy: Telu chýba enzým na štiepenie sacharózy. Príznaky sú bolesti brucha, plynatosť, hnačky, zvýšený pohyb čriev, únava, bolesti hlavy, napätie, neschopnosť sústrediť sa a svalové kŕče. Chorobu môžete zdediť, ale privodíte si ju aj nadmerným príjmom agávy, sušeného ovocia, kukuričných výrobkov, ovocia, džúsov, sladených nápojov a prispejú aj choroby ako celiakia, dumping syndróm, poškodenie sliznice tenkého čreva či SIBO, syndróm bakteriálneho prerastania čreva.

Sladké váženie

Gramy fruktózy v 100 gramoch:

mrkva 1

rajčiny 1,2

artičoky 2

banány 2 až 7

čučoriedky 3,6

ostružiny 4

čerešne 6

hrušky 6,4

jablká 7,6

hrozno 7,6

sušené marhule 12

sušené figy 24,4

sušené hrozienka 37

med 42

kukuričný sirup 72

