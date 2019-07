Halloumi si ugrilujte. Superzdravú novinku medzi syrmi ste ešte neskúsili

Patríte medzi milovníkov syrov? Táto cyperská pochúťka vás potom určite poteší.

Je to zdravé, podčiarknuté gréckym slnkom, ale aj jedinečnosťou a neodolateľne rafinovanou chuťou. Čo je to? No predsa syr halloumi! A ak premýšľate nad tým, ako povýšiť svoj letný jedálniček na ešte vyšší level, práve vďaka tomuto syru trafíte klinec priamo po hlavičke.

Kozí syr z Cypru

Už od dávnych čias patrí medzi tie najhlavnejšie jedlá tvoriace cyperskú stravu. Pochybovať sa nedá ani o jeho jedinečnosti. Povráva sa totiž, že jeho pôvod siaha až do čias beduínskych kmeňov a zmienky o ňom sa objavujú už v spisoch starých niekoľko storočí. Vyrábal sa výlučne z kozieho a ovčieho syra, ktorého charakteristickú chuť príjemne dotvárala mäta. V dnešnej dobe sa už však môžeme bežne stretnúť aj s halloumi syrom, ktorý v sebe nesie aj podiel kravského mlieka. A aj keď sa už roky úzko spája s tradíciami miestnych obyvateľov, jeho dobré meno sa roznieslo do kuchýň v rôznych kútov sveta.

Zdravá topka

Syry sa jednoducho jesť oplatí! A to platí aj pri zázraku menom halloumi. Syry sú pre veľké množstvo Európanov hlavným zdrojom vápnika či bielkovín, ktoré sú dôležité najmä pre rast a rozvoj kostí a zubov. Okrem týchto látok v sebe obsahuje aj dôležité vitamíny A, B2, B12, D, niacín či veľké množstvo minerálnych látok ako je zinok a fosfor. Navyše, je veľmi ľahko stráviteľný. Jednoducho, striedma konzumácia syra halloumi môže byť významnou súčasťou nielen zdravej, ale aj vyváženej a pestrej stravy. Niet divu, že konzumácia syrov sa radí k európskej kultúre!

Láska na prvé sústo

Verte, že na to, aby ste sa do syra halloumi zamilovali na prvý pohľad, postačí vám na to jedno jediné sústo. Patrí totižto k najzaujímavejším druhom syrov, na aké môžete vo svojom živote naraziť. Prečo je taký špeciálny? Je jednoducho dôkazom toho, že aj vŕzganie medzi zubami môže byť príjemné, ak ho spôsobuje nevšedne chutná konzistencia, štruktúra, delikátnosť a jemne slaná chuť. Na halloumi je skvelé aj to, že sa dá pripraviť doslova na milión spôsobov.

Pokojne si ho môžete dať aj surový, no v tomto prípade by to bola neskutočná škoda. Jeho chuť, ale aj štruktúra sa stopercentne rozvinú až po tepelnej úprave. Hovorí sa, že práve halloumi je jediný syr, ktorému teplo ani oheň vôbec neublížia. Práve naopak! Svoj tvar si aj v tomto prípade udrží rovnaký, vo vnútri príjemne zmäkne, nikdy sa neroztečie a na povrchu je krásne chrumkavý. Skvelým využitím je napríklad príprava do burgra, sendviča, zeleninového šalátu či k ovociu.

