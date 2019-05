Horšia ako kokaín. 14 trikov vás zbaví závislosti od soli

Mozog sa teší zo soli rovnako ako z kokaínu. Preto sa slanej závislosti ťažko zbavuje, ale stojí za to poslúchnuť srdce.

Zo soľničky máte maximálne 25 % z konzumovaného množstva soli, zvyšných 75 zjete v potravinách z obchodu! Soľ v strave sa udáva v miligramoch. Hľadajte v zložení sodík – Na. Prirodzene sa nachádza v mnohých potravinách, v mlieku – dokonca v materskom, v mäse, v rybách či v zelenine. Preto soľ netreba do jedál pridávať, telo svoju potrebnú porciu dostane. „Soľ nemusíte špeciálne dopĺňať. Zdravý príjem si zabezpečíte tak, že budete jesť čo najviac čerstvých, nespracovaných potravín. V našich podmienkach rozhodne nehrozí príjem soli pod normu. Naopak, väčšina ľudí bežne prijme denne päť- až desaťnásobok odporučeného príjmu, ani o tom netuší,“ potvrdzuje Jana Bendová, hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva na praktické lekárstvo.

► Soľ telo potrebuje, no soliť nemusíte! Nájdete ju v mlieku aj v zelenine

Triky proti soli

Nepridávajte soľ do jedla počas varenia, ale až tesne pred dovarením. Soľ sa totiž vstrebe do surovín a jedlo si pýta soľ aj na tanieri. Vinou toho jej spotrebujete až o polovicu viac! Nástup slanej chuti potrebuje svoj čas. Preto aj jedlo, ktoré je po dovarení „primerane“ slané, môže byť o hodinu presolené. A tak je zbytočné soliť ho počas prípravy. Neochucujte jedlá polievkovým korením a koreniacimi zmesami. Uprednostnite jednodruhové korenia. Časť soli nahradia čerstvé bylinky, napríklad oregano, majorán, bazalka a vynikajúci je ligurček. Sušené vždy podrvte medzi prstami, aby uvoľnili vôňu. Pri nesolení oceníte aj ochucovanie cibuľou, cesnakom, zázvorom a citrónovou šťavou. Uprednostňujte kratšiu a šetrnejšiu prípravu jedál. Čím dlhšie ich spracúvate a čím vyššiu teplotu pri tom používate, tým viac soli si budú pýtať. Odstráňte zo stola soľničku. Solenie je zvyk. Väčšina ľudí to robí automaticky bez toho, aby jedlo najprv ochutnala. Nesoľte prstami. Naberajte soľ opatrne na špičku lyžičky alebo nožíka. Nejedzte veľa nakladanej a konzervovanej zeleniny, ak ste si ju sami nepripravili doma s minimálne potrebným množstvom soli. Variť sa snažte len z čerstvej zeleniny! Vyhýbajte sa spracovaným mäsám, údeninám a rybacím konzervám. Údeniny obsahujú aj 70 gramov soli na jeden kilogram! Majte na pamäti, že syry a bryndza nezriedka obsahujú viac soli ako údeniny. Obmedzte na minimum konzumáciu sladkostí. Po sladkej chuti si telo zákonite vypýta slanú. Objavte skutočnú chuť potravín. Karfiol, ryža, kukurica, pohánka či kaleráb sú prirodzene slané, dovoľte im prejaviť sa. Jedzte čo najviac surového ovocia a zeleniny. Podporujú regeneráciu slizníc a chuťové vnemy. Pite veľa vody, ale nie minerálnej. Zabudnite na sladené a sýtené nápoje. Nefajčite. Aspoň nie hodinu pred jedlom. Cigarety vás oberajú o schopnosť vnímať chute – najmä tie prirodzené a neslané. Nedúfajte, že ružová či morská soľ sú zdravšie. Ak aj obsahujú navyše iné minerály, sú rovnako slané!

8 príznakov, že vám nefungujú obličky. Rozmaznávajte ich, inak doplatí aj srdce!

Ťažká pre obličky

Obličky nadbytok sodíka vylúčia, ale zbytočne ich to zaťažuje. Keď ho dostanú menej, lepšie s ním hospodária a menej ho vylučujú – to je pre ne prirodzená úloha. Nebezpečne veľa soli je v spracovaných potravinách, v chlebe, v mliečnych výrobkoch a v polotovaroch. Pri spracovaní sa do potravín okrem prirodzenej soli dodávajú rôzne „vylepšováky“ obsahujúce sodík, napríklad sóda bikarbóna, prášok do pečiva, glutamát sodný...