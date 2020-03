Imunita: Tieto vitamíny by vám nemali chýbať na tanieri

Podporiť imunitný systém nikdy nie je na škodu. Niekedy si skutočne stačí pridať na tanier pár kúskov čerstvej zeleniny. Dôležité nie je iba tradičné céčko.

Koronavírus? Citróny žmýkajte aj do tohto víťazného cheesecakeu a budete zdraví!

Ideálne je, ak si behom dňa pripravíte päť porcií zeleniny a ovocia, v pomere 3:2. V praxi to znamená, že by ste mali mať denne na tanieri 400 gramov zeleniny a 250 gramov ovocia. Okrem vlákniny získate i dôležité vitamíny a minerály. Určite je najlepšie, keď príjem výživných látok udržujte behom roka v rovnováhe, niektoré vitamíny sú však pri posilňovaní imunity predsa len dôležitejšie. Ktoré sú to?

Silná trojka

Najsilnejšia je trojica vitamínov A, C a E. Prvý z nich, vitamín A, je dôležitý na udržanie zdravých slizníc. Práve tie sú často prvou bariérou medzi patogénmi a vašich organizmom. Neporušené sliznice sú rovnako dôležité ako funkčné imunitné bunky a orgány. Vitamín A nájdete najmä v pečeni, rybách, mäse, vajíčkach i mliečnych výrobkoch. Vitamíny C a E výborne doplňujú jeho účinky. Napomáhajú správnemu fungovaniu imunitného systému a chránia bunky pred oxidačným stresom. Vitamín E nájdete napríklad v orechoch, obilných klíčkoch, rastlinných olejoch, ale i zelenej listovej zelenine. Jeho dennú dávku vám pomôže pokryť napríklad 5 ml oleja zo pšeničných klíčkov. Vitamín C nájdete najmä v paprike, brokolici, surovej kyslej kapuste, ale i citróny, grep či tradičné plodiny ako rakytník alebo šípky.

Taxikár imunity, posila pri chudnutí a strese: Céčko toho dokáže viac, než si myslíte

Pomôže aj slnko

Dôležitým hráčom pre imunitu je i vitamín D, ktorý symbolicky získal pomenovanie slnečný vitamín. Výhodou je, že slnečných dní postupne pribúda. Využite každú šancu a vyberte sa na čerstvý vzduch. Nemusíte sa opaľovať, lúče preniknú aj cez pokožku tváre či odhalené ruky. Práve týmto spôsobom pokryjete 80 až 90 percent požadovanej dávky vitamínu D. Z jedla môžete získať 10 až 20 percent. Ktoré potraviny sa oplatí mať na tanieri? Ide najmä o ryby s vyšším obsahom tukov ako napríklad losos, makrely, slede. Pravidelne si môžete pochutnať aj na avokáde.

Užívate vitamín D a vápnik, ale stále ich máte málo? Problém je inde

Nezabúdajte na béčka

Z vitamínov zo skupiny B sa oplatí dbať najmä na príjem riboflavínu B2, niacínu B3, pyridoxín B6 a kyselina listová B12. Nájdete ich najmä v zelenej zelenine, vajíčkach, mlieku, syroch, ale i pečeni. Vitamíny podporujú správnu funkciu imunitného systému. Väčšina vitamín skupiny B sa podieľa na regenerácii organizmu a zároveň podporujú látkovú premenu.

Čítajte aj: