Je čierny chlieb naozaj zdravší ako biely? Záver vedcov vás šokuje

Nie je všetko čierno-biele. Doslova. Ani zaužívané odporúčania nutričných špecialistov o tom, ktorý druh chleba je pre zdravie lepší, nemusia platiť na všetkých rovnako.

Zanevreli ste na staré dobré „socialistické" biele rožky, lebo viete, že nie sú také zdravé ako čierna kaiserka? Možno sa k nim budete môcť zasa vrátiť . V časopise Cell Metabolism v júni minulého roka totiž vyšla zaujímavá štúdia expertov z Weizmannovho inštitútu v Izraeli. U dvadsiatich ľudí porovnávali, ako ich telo mení rafinovaný biely chlieb a kysnuté pečivo. Ako vieme, to sa dosiaľ odporúčalo konzumovať len v obmedzenej miere pre riziko tráviacich problémov, priberania i menšie množstvo vlákniny. Oprávnene?

Chlebová diéta

Účastníci jedli celý týždeň celozrnný alebo biely chlieb. Po dvojtýždňovej prestávke si druh chleba vymenili. Oba mali pritom rovnaké množstvo sacharidov. Výskumníci im zároveň merali hmotnosť, krvný tlak a ďalšie ukazovatele z krvi pred a po chlebovom hodovaní. Záver? Žiadny zjavný rozdiel! Inými slovami, zdravotné výsledky ľudí vôbec nezáležali od toho, aký druh chleba jedli. „Pôvodne sme si mysleli, že odlišnosť v konzumácii typov pečiva bude radikálny. Na naše veľké prekvapenie sme ju nenašli,“ hovorí autor štúdie a profesor z inštitútu Eran Segal.

Záleží na čreve

Všimli si, že obom skupinám sa zlepšila hodnota cholesterolu, zápalových markerov a znížila hodnota minerálov. Avšak rovnako bez ohľadu na to, aký chlieb jedli. Navyše, napriek tomu, že celozrnný chlieb má viac vlákniny a mal by teoreticky pozitívne ovplyvniť krvný tlak i srdcovú frekvenciu, toto neplatilo pre každého účastníka. Glykemická reakcia súvisela skôr s bakteriálnym osídlením v čreve ľudí ako s druhom chleba samotným.

„Ukázalo sa, že dokážeme predpovedať, ktorý chlieb navodí nižšiu glykemickú reakciu u každej osoby a to na základe ich mikrobiómu,“ prekvapil Segal a dodáva, že toto záleží od dvoch typov baktérií. „Potrebujeme však širšiu štúdiu, aby sme to overili. Predpokladáme, že v budúcnosti by každý z nás mohol poznať svoj mikrobiálny profil a mať individuálne poradenstvo a výživu,“ dúfa odborník už dnes.

