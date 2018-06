Jediný výrobca javorového sirupu na Slovensku ho zatiaľ hlavne rozdáva

Osemdesiat percent svetovej produkcie javorového sirupu je z Kanady. No fantastický biosirup už pár rokov vyrába aj mladý slovenský nadšenec.

Tomáš Ščurko z Rimavskej Soboty mieri do prudkého kopca nad jeho chalupou, aby nás zasvätil do výroby javorového sirupu. Šmýkame sa po mokrom lístí a trasu nám vytyčuje zelená hadica visiaca medzi stromami, natiahnutá kamsi smerom do hory. Pomedzi vysokánskymi smrekmi kde-tu míňame urastené javory. Z ich kmeňov vedú biele rúrky do hlavnej, zelenej hadice. Spolu majú dĺžku osemsto metrov hadíc.

Pečiete bez cukru? Tieto náhrady sú zdravé, no nie všetky menej kalorické

Rozdáva aj predáva

Z jedného stromu sa dá za deň odčerpať asi osem litrov miazgy, ktorá vyzerá presne ako čistá voda. Na rozdiel od vody však obsahuje množstvo minerálov, vitamínov, enzýmov a asi jeden a pol percenta cukru, sacharózy.

Bojíte sa cukru a kíl navyše? Neverte mýtom a zamerajte sa na podstatné

Foto: Robo Hubač

„Tento rok máme stiahnutých 2100 litrov miazgy,“ usmieva sa Tomáš. Keďže na liter sirupu treba asi 90 litrov miazgy, závisí od jej cukornatosti, Tomáš predpokladá, že tento rok naplní najmenej sto 2,5 dcl fľaštičiek. „Javorový sirup varíme doslova zo živej vody. Žiadne prísady, nič, len čistá miazga. Ja sám spotrebujem do ďalšej sezóny maximálne liter. Zvyšný sirup porozdávam a časť predám.“

Sladké a veselé: Čím nahradiť cukor?

Postupuje podľa odborných návodov

Do výroby investoval Tomáš za sedem sezón nemalé peniaze, aj keď spočiatku to vyzeralo len ako zábavka. „V roku 2011 som si na prechádzke všimol, že pri našej chate rastie viacero javorov. Napadlo mi – čo keby som vyrobil javorový sirup? Začal som o tom hľadať informácie,“ opisuje Tomáš začiatok svojho netradičného hoby. Za prvú sezónu vyrobil dva a pol deci sirupu.

Sladké nemusí byť nezdravé: 8 náhrad cukru, ktoré dieťaťu prospejú

Foto: Robo Hubač

Výroba sirupov zo zrelého ovocia je „bezbolestná", ale vŕtanie do kmeňov a odčerpávanie miazgy nie je k javorom kruté? „Nerobím to svojvoľne, ako si zmyslím, ale podľa presných návodov, ktoré vypracovali kanadskí a americkí odborníci. Ak sa robí všetko tak, ako treba, stromom to neškodí. Je presne stanovené, v akom ročnom období, do akých starých a akých hrubých stromov sa môžu navŕtať kohútiky, kam, do akej hĺbky a koľko ich možno umiestniť na jeden kmeň, aj ako ho ošetriť, keď kohútiky odstránim. Robím všetko tak, ako sa má. Veď chcem aj na ďalší rok zberať miazgu, nie zahubiť strom,“ vraví Tomáš a tľapká hrubý kmeň, z ktorého kvapká miazga cez štyri kohútiky. To je maximum.

Nedajte kašľu šancu: Bleskový domáci sirup z 3 surovín

Foto: Robo Hubač

Sladkosť lesa

Vraciame sa do chalupy a Tomáš ukazuje, ako ďalej spracúva tekutinu dovedenú zo stromov hadicami. „Spočiatku som miazgu rovno varil v kotle. Teraz najprv miazgu nechám prejsť štvornásobnou reverznou osmózou, pri ktorej sa oddelí polovica čistej vody. Až túto tekutinu varím na sirup.“ Tomáš nám naleje do pohárika najprv z čistej chladnej miazgy. Chutí ako jemnulinko osladený les. Potom nám naleje vodu po osmóze. Cítiť, že je sladšia. „Dnes sirup nevarím, asi až zajtra, nech sa nazbiera dosť miazgy,“ uzatvára Tomáš Ščurko a dáva nám ešte ochutnať za lyžičku výborného sirupu a nakoniec sladučké javorové bonbóny, ktoré z neho vyrobil. Skutočne eko, bio, jednoducho cukríky z lesa, bez štipky akejkoľvek prísady.

Zdravie z kvetináča: Vypestujte si plody proti chrípke a ušetrite

Foto: Robo Hubač

Trošku zdravšie sladidlo

Na rozdiel od rafinovaného cukru obsahuje javorový sirup vyše dvadsať antioxidantov a viaceré minerály, najmä mangán, zinok, železo, vápnik a draslík. Glykemický index javorového sirupu je asi 54 a bežného cukru asi 65, čo hovorí v prospech sirupu, lebo hladinu krvného cukru dvíha pomalšie. Stále však ide najmä o sacharózu, takže s javorovým sirupom treba zaobchádzať rovnako opatrne ako s cukrom a zbytočne si jedlá nesladiť.

Propolis, kráľ prírodných antibiotík. Baktérie a vírusy mu nevedia odolať