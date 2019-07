Jesť alebo nejsť mäso? V týchto potravinách nájdete náhradné zdroje bielkovín

Súčasné mäsové škandály prispievajú k tomu, že hydina, bravčovina i hovädzina sa strácajú z tanierov. Ale bielkoviny potrebujete. Viete, kde ich hľadať?

Ak skoncujete s mäsom,môže to mať minimálne dva dôsledky. Znížite tým nielen riziko toho, že sa k vám dostane nekvalitné hovädzie zadné alebo bravčové karé, zredukovať môžete aj hrozbu rozvoja kardiovaskulárnych a onkologických ochorení. To, že skoncujete s konzumáciou mäsa, má však aj druhú stranu mince. Mäso je skvelý zdroj bielkovín alebo proteínov, čo je ďalší názov pre túto živinu. Keď ho vyradíte z jedálneho lístka, telu by určite chýbali. Bielkoviny sú totiž potrebné na regeneráciu a udržanie svalstva, ktoré je zasa dôležité pre správne fungovanie kostrového systému. „Môžu tiež zvýšiť metabolizmus. Na ich rozloženie telo spotrebuje omnoho viac energie ako pri rozklade cukrov a tukov. Bielkoviny okrem iného pomáhajú udržať dlhší pocit sýtosti. Preto by bolo dobré mať ako súčasť raňajok, obeda či večere bielkovinový pokrm,“ odporúča nutričná špecialistka Gabriela Slováková.

Predísť deficitu bielkovín po tom, čo prestanete konzumovať mäso, sa dá výmenou proteínov z mäsa za rastlinné. „Obsahujú ich všetky strukoviny vrátane cícera či sóje, chia semienka alebo quinoa. Vyskytujú sa i v rôznych orechoch, tie sú však bohaté aj na tuky. Sú síce zdraviu prospešné, no ich zvýšený príjem sa môže skončiť nežiaducim prírastkom na hmotnosti. Ak sa dá, siahnite radšej po vlašských orechoch, mandliach či lieskovcoch, v arašidoch je v porovnaní s nimi viac cukrov. Aj na tie si treba dávať pozor. Ich prebytok sa totiž zmení na nežiaduce tuky,“ varuje nutričná špecialistka.

Nielen rastlinné

Hoci sú rastlinné proteíny istou náhradou za bielkoviny získané z mäsa, telu to nemusí stačiť. Potrebuje aj živočíšne proteíny, ktoré môžete získať z vajíčok, mlieka a mliečnych produktov či rýb. „Ideálne je prijímať oba typy bielkovín v jednom pokrme. Ak totiž konzumujete iba živočíšne bielkoviny a vyhýbate sa rastlinným, dôsledkom môžu byť problémy so zápchou,“ prezrádza nutričná špecialistka. Kombinovať oba typy bielkovín je dôležité aj z iných dôvodov. „V rastlinných sa na rozdiel od živočíšnych nenachádzajú všetky esenciálne aminokyseliny. Ide o zložky bielkovín, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie ľudského tela. Organizmus si ich však nevie sám vyrobiť, môže ich získať iba zo stravy. Napríklad z vajíčka, práve ono obsahuje všetky esenciálne aminokyseliny,“ prezrádza odborníčka.

Časté chyby

Na Slovensku je častejší nedostatočný prísun bielkovín v strave, no deje sa aj pravý opak. Môžu za to niektoré novodobé populárne diéty, ktoré propagujú, že vďaka zvýšenému príjmu bielkovín rýchlejšie schudnete alebo si poľahky vybudujete svalstvo. „Niektorí si to však vysvetlia, že jeden deň si dajú klobásu, druhý deň slaninu, potom bravčové mäso a na ďalší deň hovädzinu. Myslia si, že konajú správne, veď nejedia sacharidy, ktoré sú pre nich najškodlivejšie. Napriek uvedeným potravinám síce naozaj môžu schudnúť, je to však nebezpečné z hľadiska kardiovaskulárnych ochorení. Tepny a srdce pri takomto stravovaní trpia. Krátkodobo to nemusí uškodiť, lenže na čo je taká diéta, keď sa už dopredu vie, že ju nemožno dodržiavať celý život? Je preto lepšie hľadať si spôsoby stravovania, ktoré sú udržateľné počas celého života,“ radí Gabriela Slováková.

