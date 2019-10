Kde sa napijete čistej vody bez mikroplastov? Musíte cestovať až na Moravu

Vodu úplne zbavenú mikročastíc plastu už pijú na severnej Morave. Nanotechnológia tam odfiltruje z vody aj hormonálne látky či pozostatky liekov.

Nedávno obleteli svetom informácie, že vďaka znečistenému životnému prostrediu sa za týždeň dostane do nášho tela toľko plastov, že by sa z nich dala vyrobiť kreditná karta. Za mesiac je to teda dostatok umelej hmoty a vyrobenie zubnej kefky. Až taký horor to asi nie je, no nie je to ani dobré.

Viažu na seba škodliviny

Väčšina plastov, ktoré zjeme, vypijeme či vdýchneme, odíde z nášho tela so stolicou. Navyše, nie všade na svete je v životnom prostredí rovnaké množstvo plastov. Českí vedci ale potvrdili, že v každom litri pitnej vode, ktorá nám tečie z vodovodu, ostáva aj po filtrácii 300 až 900 kúskov mikročastíc plastu. „Čistiarne vody v závislosti na vodnom zdroji a použitej technológií dokázali odstrániť 70-83% mikroplastových častíc,” uvádza správa Akadémie vied. Mikročastice plastu sú aj v balených vodách, takže ich kupovaním mikročasticiam neuniknete, len do sveta vyšlete ďalšie PET fľaše... Koľko drobulinkého plastu v našich telách ostane a akú šarapatu tam môžu spôsobiť, to zatiaľ výskumy presne nezistili. Podľa vedcov je zlé hlavne to, že mikroplasty môžu na seba viazať rôzne škodlivé látky.

Zo vzduchu ich neodfiltrujú

V Domašove nad Bystricou v Olomouckom kraji spustila vodárenská spoločnosť do prevádzky čističku vôd s nanofiltračným zariadením, ktoré dokáže zachytiť okrem mikroorganizmov a ostatných bežných nečistôt aj 100% plastových mikročastíc. Ide o prvú takúto čističku v strednej Európe. Zároveň z vody odstráni aj zbytky hormonálnych látok či liekov. Naopak vo vode ponechá dôležité minerály ako vápnik, horčík, draslík či sodík, ktoré zvyknú z vody odstrániť domáce filtre, ktorými sa mnohí snažia „zlepšiť“ vodu z kohútika. Vodári ale upozorňujú, že kvalitná voda upravená nanofiltráciou ľudí mikroplastov nezbaví, pretože ich prijímame tiež zo vzduchu...

