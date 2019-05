Kedy je umytie mäsa pred varením nutné a kedy zbytočné či dokonca nebezpečné?

Hoci recepty spravidla odporúčajú pred varením mäso umyť, odborníci vravia niečo iné. Kedy je umytie nutné a kedy úplne zbytočné?

Asi ste sa už stretli s varovaním, že pri umývaní kuracieho mäsa sa po celom priestore rozletia kontaminované drobné kvapôčky, ktoré môžu pristáť na inom jedle v kuchyni, prípadne na čistom riade na linke či v odkvapkávači. Vďaka tomu môžete baktérie zo surového mäsa skonzumovať a ochorieť. Ako teda mäso umyť bezpečne? A treba ho vôbec umývať?

Kuracie mäso

Častou baktériou vyskytujúcou sa na hydinovom mäse je kampylobakter, ktorý u človeka vyvoláva kampylobakteriózu, ochorenie sprevádzané bolesťami brucha, hnačkami, bolesťami hlavy i horúčkou. Po tepelnej úprave však toto mäso nie je pre človeka nebezpečné. Kampylobakter, salmonela ako aj ďalšie baktérie sú citlivé na teplo, takže varenie, pečenie, vysmážanie a podobne ich likviduje. „Odporúča sa ale neumývať nakúpené kurčatá pod prúdom tečúcej vody, ktorá vytvára kontaminovaný aerosól, ktorý zašpiní okolie. Základným pravidlom prevencie pred všetkými alimentárnymi nákazami je striktné oddelenie kuchynských pomôcok a nástrojov používaných pre prácu so surovým mäsom a vajcami a pomôcok pre spracovanie pokrmov, ktoré sú určené na priamu konzumáciu,“ konštatuje české Národné referenčné laboratórium.

Ostatné druhy mäsa

Odborníci považujú umývanie akéhokoľvek mäsa pred kuchynskou úpravou za zbytočné, najmä vtedy, ak ho kupujete vo vakuovom balení. Samozrejme, ak kúpite mäso napríklad „z dvora“ a sú na ňom drobné nečistoty, alebo máte na kuse lososa nalepené šupiny, iné ako umyť ho vám neostáva.

Faktom však je, že všetky neviditeľné baktérie na povrchu mäsa sa pri teplote nad 71 stupňov zlikvidujú. V prípade, že mäso umyjete, nedávajte ho už späť do chladničky. Treba ho čím skôr uvariť, lebo práve vďaka zvýšenej vlhkosti sa baktérie začnú viac množiť. Dôkladne treba umyť aj všetko, čo prišlo s mäsom do kontaktu a tiež s vodou z tohto mäsa – nádoby, nástroje, kuchynský drez, linka... A nakoniec umyť ruky mydlom. Poznámka gurmána na záver: umyté mäso pred varením vždy dôkladne osušte. Mokré sa hlavne pri pečení nepripraví tak chutne, ako by sa malo.

