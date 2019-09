Korenie čerstvé či sušené? Väčšina z vás si vyberá zle, nechajte si od odborníčky poradiť

Radí odborníčka na byliny a korenia Elisabeth Voltmer. Producent kvalitného korenia má certifikát IFS, čo si preveríte na jeho internetovej stránke.

Naše predstavy o kvalitnom korení môžu byť trochu dopletené. Kupujeme na trhoviskách kríčky rozmarínu či vavrínu, v supermarketoch kvetináče s čerstvými bylinkami. Aby sme mali čerstvé prísady do jedál. To je určite fajn, sú plné vitamínov, ale nestalo sa vám, že jedlo nebolo tak dobre dochutené, ako keď ste použili klasické, sušené korenie z vrecúška? Existuje na to jednoduché vysvetlenie.

Bežný omyl

„Predpoklad, že sušené byliny a koreniny sú menej hodnotné ako čerstvé, je bežný omyl. Korenia ako vanilkové struky, čierne korenie, muškátový oriešok či klinčeky nemajú pri čerstvom zbere takmer žiadne výrazné arómy. Druhotné rastlinné produkty a nové činidlá sa v nich vyvíjajú len počas sušenia a fermentácie. Ani iné rastliny vrátane bobkového listu, rozmarínu, oregana, zázvoru alebo mäty nerozvinú svoju plnú chuť a vôňu, až kým nie sú usušené. Dokonca aj čili papričky vyvíjajú svoju plnú arómu len počas sušenia,“ približuje manažérka kvality známej rakúskej firmy s korením Mag. Elisabeth Voltmer.

Vôňa

Či je korenie výrazne voňavé a chutné, závisí hlavne od esenciálnych olejov. Čím vyšší je ich obsah, tým lepšie. Bežný obsah esenciálnych olejov je jedno až dvadsať percent. Veľa závisí od zemepisného pôvodu byliniek a korenia, ale tiež od spôsobu ich spracovania. „Použitie šetrných metód a vyspelých technológií zaručuje, že hodnotný obsah v bylinkách a korení bude v plnej miere zachovaný,“ upozorňuje Elisabeth Voltmer. Práve preto by ste podľa nej mali dbať na to, od akého výrobcu korenie kupujete.

Nešetrite

Oplatí sa teda trochu priplatiť a kúpiť radšej drahší balíček byliniek či korenia? Je to záruka lepšej kvality? „Áno, spravidla je pravda, že dobrá kvalita je drahšia,“ pripúšťa odborníčka. Nakupovať suroviny od dodávateľov, ktorí sú podrobení prísnym kritériám, robia pravidelné laboratórne rozbory prichádzajúceho tovaru, napríklad mikrobiologický, chemický, na obsah zvyškových pesticídov, ťažkých kovov a iných nečistôt, sterilizáciu vodnou parou na zničenie baktérií, to si vyžaduje isté finančné náklady. Tie sa síce odrazia na cene korenia, no máte záruku jeho bezpečnosti.

Prsty preč!

Ak ste investovali do kvalitnejšieho korenia či byliniek, bolo by škoda znehodnotiť si ich doma. Preto ich skladujte zásadne na tmavom, suchom mieste s teplotou nie vyššou, ako je izbová. Presýpať doma korenie do špeciálnych nádobiek je zbytočné. Vrecúško, ktoré nemá ochranný uzáver, stačí po otvorení vždy viackrát pevne zavinúť. A nesiahajte doň prstami ani nástrojmi, ktoré používate pri varení! Môžete ho kontaminovať a namnožia sa v ňom mikroorganizmy. „Najspoľahlivejšie je sypať korenie priamo z originálneho vrecúška na pokrm,“ radí Elisabeth Voltmer. „Vhodnou alternatívou je balenie v jednorazovom mlynčeku. Do jeho vnútra sa nič nedostane, takže nehrozí kontaminácia. A korenie je vždy čerstvo pomleté, vďaka čomu sa rozvinie jeho vôňa a chuť v plnom rozsahu.“

Ovoňajte

Bylinky a korenia nesú isté riziko mikrobiologickej kontaminácie, zvyškov pesticídov či dokonca sfalšované suroviny. Ako zákazník nemáte šancu odhaliť to, najmä kým je vrecúško zavreté. Podľa Elisabeth Voltmer sa však treba orientovať aj podľa vlastných zmyslov – čuchu, chuti aj zraku – a mnohé nedostatky dokážete odhaliť sami. Pri akýchkoľvek pochybnostiach nabudúce už od toho výrobcu korenie nekupujte a siahnite po inom. Producent kvalitného korenia by mal mať certifikát IFS, čo si môžete preveriť na jeho internetovej stránke.

