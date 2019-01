Toto si vypijete! Bežné nápoje, ktoré škodia vašej čističke krvi

Podľahli ste ošiaľu pitného režimu a popíjate kade chodíte? Ak vám nechutí voda a radšej si dáte čosi zaujímavejšie, možno už máte „načaté“ obličky.

Dostatočne piť je potrebné a zdravé, no dnes už aj mnohí lekári krútia hlavami nad neustálym opakovaním mantry „pitný režim“. No ak namiesto obyčajnej vody pijete ochutené či šumivé nápoje, je to ešte horšie. A to nie je všetko!

Škodí aj nadmerné pitie sódy

Najväčšia pravdepodobnosť, že si spôsobíte ochorenie obličiek, je spojená s pitím piva. Celkovo platí, že ľudia, ktorí sa radi nalievajú sýtenými či ovocnými nápojmi, majú o 61% vyššie riziko ochorenia obličiek. Aj samotná sóda znamená o 9% vyššie riziko. Vedci síce nevysvetlili celkom presne, prečo bolo pre obličky ako najviac rizikové označené práve pivo, ak sa pije vo veľkom množstve, no pri sladených nápojoch je to zrejmé. Cukor môže v priebehu času viesť k zvýšeniu telesnej hmotnosti, vysokému krvnému tlaku a inzulínovej rezistencii. Všetky tieto diagnózy kladú vyšší nárok aj na obličky a môžu viesť ku chronickému ochoreniu obličiek.

Chorých obličiek rýchlo pribúda aj u nás

Od roku 2009 stúpol na Slovensku počet pacientov s poškodením obličiek v dôsledku cukrovky o 68% a v dôsledku vysokého krvného tlaku o 41%. Americkí vedci, ktorí sledujú rovnaký trend v USA, sa rozhodli preskúmať súvislosť ochorení obličiek s nápojmi, ktoré pacienti prijímali. Zistili, že aj pitie sódy namiesto obyčajnej vody je spojené so zvýšeným rizikom ochorenia obličiek.

Ešte nevhodnejšie sa ukázali prichutené vody a sladké džúsy. Ukázalo sa tiež, že rôzne nápoje, ktoré sú výrobcami prezentované ako „zdravé“, nemajú žiadne zdravotné benefity. Odborníci varujú pred všetkými nápojmi a tiež sirupmi, šumivými tabletkami či práškami na prípravu nápojov, ktoré obsahujú cukor, aby ste sa im v záujme zdravia vašich obličiek vyhýbali.

