VIDEO: Tradičný vývar vs. japonská polievka MISO. Elixíry s ohromnými účinkami!

Neviete si predstaviť nedeľný obed bez slovenskej klasiky alebo si radšej zbehnete do ázijskej reštaurácie pre polievku miso?

Ľahký a výživný kurací vývar vás zachráni pri chrípke, ale aj keď sa spamätávate z opice. Dodá telu ideálnu porciu bielkovín, minerálov a vitamínov. Výhodou je i to, že telo je na naň po generácie zvyknuté. A ak do neho nedáte vyvariť brazílske kurča a mrkvu z Afriky, ale použijete na prípravu domáce zdroje, nemali by vám hroziť žiadne nežiadúce reakcie. Ak ste kurací vývar zvolili za liek, ktorý zmierni účinky alkoholu z predchádzajúceho dňa, nedávajte si do neho cestoviny.

Porcia Japonska

Miso polievka sa teší obľube v celej Ázii, ale pochádza z Japonska. Vo všeobecnosti ju označujú ako jednu z najzdravších polievok na svete. Oproti kuraciemu vývaru má minimum kalórii, ale aj miso dokáže výborne zasýtiť. Traduje sa, že predlžuje život a skutočne znižuje hladinu cholesterolu a zlepšuje stav ciev. Japonskí vedci dokonca dokázali, že miso z tela odvádza rádioaktívne látky.

Obe polievky:

boli predmetom vedeckého výskumu,

zahrejú,

doplnia tekutiny,

zásobia vitamínmi.

Nedovolí infekcii ísť ďalej

Slepačia polievka učarovala doktorovi Stephenovi Rennardovi. Chcel zistiť, ako dokáže kurací vývar, ktorý varieva jeho žena podľa receptu svojej litovskej babičky, pomôcť pri prechladnutí. Použitím vzoriek krvi od dobrovoľníkov zistil, že kuracia polievka zastavuje pohyb neutrofilov – bielych krviniek, ktoré pohlcujú baktérie. Pri chorobe sa do krvi vyplavia v niekoľkonásobnom počte a zabraňujú infekcii migrovať po tele. Vedci však nevedia prísť na to, ktorá prísada kuracej polievky má túto úžasnú schopnosť. Predpokladajú, že ide o vyváženú kombináciu koreňovej zeleniny a mäsa.

Vývar vám pomôže, keď budete mať nádchu i chrípku.

Upchatý nos

Za zmienku stojí aj iný výskum, z Miami. Vedci skúmali ako horúca kuracia polievka vplýva na výtok z nosa pri nádche. Dobrovoľníkov s upchatým nosom rozdelili na tri skupiny, v jednej pili studenú vodu, v druhej horúcu a v tretej kurací vývar. Práve tým v tretej skupine sa hlien v nose ľahšie uvoľnil a rýchlo vytekal von.

Fermentované bôby

Ani polievka miso však nezaostáva vo výnimočnosti. Obsahuje totiž miso pastu, ktorá je vyrobená z fermentovaných bôbov natto. Je to najlepší zdroj vitamínu K2 na svete a zrejme aj dôvod, prečo sa o polievke miso hovorí, že chráni pred rakovinou. Vitamín tiež pomáha, aby vám vápnik neupchával cievy, ale doputoval až ku kostiam a zubom.



Polievku miso budete mať hotovú rýchlejšie ako kurací vývar. Zdroj foto v texte: Shutterstock.com



Miso sa vám oplatí jesť aj keď vás trápi:

krvácanie z nosa a ďasien,

problémy so zastavením krvi po drobných zraneniach - hemofília,

silné menštruačné krvácanie,

ľahká tvorba modrín a zlomenín,

vápenatie tepien,

kŕčové žily,

demencia,

zubné kazy,

lámavosť nechtov.

Polievkou sa nepredávkujete a pokojne ju môžete jesť aj trikrát denne ako to robia ľudia v Japonsku. Aby ste mali dennú zásobu vitamínu K, mali by ste zjesť každý deň aspoň tanier.

