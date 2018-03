Ľahké jedlo môže byť sýte: Zemiakový šalát s avokádom, hruškou a sladkým dresingom

Skombinujte upečenú zeleninu so surovou, pridajte ovocie, zalejte výborným domácim dresingom a zdravá dobrota je na svete. Je chrumkavý a plný výživy, predovšetkým pre váš mozog.

Stačí pridať do šalátu orechy alebo semiačka a bude vám chutiť celkom inak. Hrsť vlašských orechov je najlepšou výživou pre mozog. Prospievajú nielen pamäti, ale aj protistresovo. Zinok a draslík chráni srdce. Chcete si dať do šalátu syr, no strážite si líniu a cholesterol? Potom doňho jednoznačne nakrájajte grécku fetu. Vyrába sa z kozieho a ovčieho mlieka, je dobre stráviteľná a poteší aj ľudí s intoleranciou laktózy.

Potrebujeme

4 stredne veľké ružové zemiaky,

3 lyžice olivového oleja,

soľ,

2 hrste listového špenátu,

1 avokádo,

1 hruška,

1 syr feta,

vlašské orechy.

Dresing

1 lyžica medu,

3 lyžice olivového oleja,

1 lyžica citrónovej šťavy,

soľ,

korenie.

Postup

Zemiaky umyjeme, nakrájame na kúsky, premiešame s olivovým olejom a osolíme. Dáme na plech vystlaný papierom na pečenie a pečieme vo vyhriatej rúre pri 200 °C asi 20 minút. Medzitým pripravíme dresing zmiešaním všetkých surovín a dochutením soľou a korením. Upečené zemiaky ešte teplé zmiešame s umytým špenátom, hruškou nakrájanou na plátky a navrch poukladáme avokádo, fetu, orechy a zalejeme dresingom.

