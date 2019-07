Máte dosť vitamínov? Pozrite sa do zrkadla a pleť prezradí, ktorý vám chýba

Bledá pokožka, vysušené pery, vyrážky či bolestivé kútiky. Aj tak sa môže ohlásiť nedostatok niektorých vitamínov. Naučte sa, čo vašej pleti chutí.

Hovorí sa, že ak máte pestrú stravu, mali by ste mať aj dostatok vitamínov. No niektoré lieky, jedlá, nápoje či životný štýl poriadne zvyšujú vitamínové nároky tela. Kofeín v káve, kolových a energetických nápojoch vás oberá o vitamíny skupiny B. Hormonálna antikoncepcia narúša účinok vitamínu E, ale aj všetkých béčok. Lieky na zníženie krvnej zrážavosti bránia vstrebávaniu vitamínu K a lieky na liečbu vysokého tlaku vás oberú o vitamín C. Ak jete veľa údenín, máte vyššiu spotrebu vitamínu C, A a E. Béčka vyčerpáva aj dlhodobý stres a psychická záťaž. Ako zistíte, že ich potrebujete?

Taxikár imunity, posila pri chudnutí a strese: Céčko toho dokáže viac, než si myslíte

Pozor na káčko

Robíte si v lete zásobu vitamínu D aj na zimu? Ak vám chýba K, vaša snaha je márna, bez neho totiž déčko neúčinkuje a platí to, samozrejme, aj naopak. Káčko obsahujú fermentované sójové bôby – natto, kyslá kapusta, kvasené uhorky, menej ho je vo vajciach, v paste miso, jahňacine a kačacine, tmavom morčacom mäse, hovädzej a kuracej pečeni.

Ktorý vitamín vám chýba? Naučte sa čítať v tvári ►►►