Milovníci arašidového masla pozor: Toto s ním nikdy nerobte! Taká chyba!

Keď arašidové maslo otvoríte, môžete natrafiť na vrstvu oleja usadeného na jeho povrchu. Čo s ňou urobíte? A viete si vybrať naozaj zdravé arašidové maslo?

Prvé čo väčšine napadne, je zbaviť sa ho, a tak ho vylejete s dobrým pocitom, že ste si ušetrili kalórie. No aj tak premýšľate, či tam naozaj má byť a nekúpili ste si nekvalitný produkt?

Naopak!

Nutriční odborníci radia olej na povrchu dôkladne premiešať s arašidovou hmotou. Po prvé pre to, že ide o mononenasýtené mastné kyseliny, ktoré sú prospešnými zdravými tukmi. A po druhé aj z praktického hľadiska. Pekne krémové sa vám bude lepšie rozotierať aj na krehkej hrianke. Je naozaj zdravé? 2 polievkové lyžice arašidového masla obsahujú približne 3 gramy vlákniny a 7 gramov bielkovín. No jeho najcennejšou zložkou je kyselina olejová patriaca k spomínaným mononenasýtencom.

Slováci, oleje povinne!

Rozsiahly výskum na 90 000 respondentoch ukázal, že zmena stravy, v ktorej nahradíte potraviny s vysokým obsahom nasýtených tukov, rafinovaných cukrov a stužených tukov práve rastlinnými zdrojmi týchto mastných kyselín, výrazne znižuje riziko ochorení srdca a ciev. Práve tie sú na Slovensku najčastejším vinníkom úmrtí.

Za týmto zložitým pomenovaním je úplne jednoduchá chémia. Takzvané mononenasýtené mastné kyseliny môžete nájsť hlavne v olivovom oleji, v avokáde a orieškoch rôzneho druhu. V týchto potravinách je ich zdrojom kyselina olejová. Pri pravidelnej konzumácii a v rozumnom množstve majú presne opačný efekt ako nezdravé tuky.

Podľa štúdie z roku 2018 publikovanej v odbornom časopise lekárskej výživy (The American Journal of Clinical Nutrition), je to pre schopnosť regulovať hladinu tuku a znížiť zlý cholesterol. Tieto druhy rastlinných tukov obsahujú aj ďalšie prospešné látky ako vitamín E a vláknina. Zlepšujú funkciu ciev, znižujú krvný tlak a pôsobia proti zápalom.

Ale koľko je rozumne?

Aj keď by ste sa ho najradšej prejedli, uvedomte si, že ak to preženiete, z vynikajúcej zdravej pochúťky plnej antioxidantov a vitamínov, sa stane kalorická bomba. Samozrejme, športovec s vysokým podielom svalovej hmoty, ktorý denne vydáva veľa energie, si môže dopriať viac, ako žena so sedavým zamestnaním bez pravidelného pohybu. Ideálne je, ak budete arašidové maslo vnímať ako zdravú sladkosť.

Nutriční poradcovia odporúčajú držať sa dvoch kávových lyžičiek, ktoré si môžete napríklad pridať do svojej raňajkovej ovsenej kaše alebo si dať maslo s jablkom. Určite však neprekračujte množstvo 4-och lyžičiek denne, čo predstavuje približne 25 gramov.

Radšej vidieť olej. Čítajte zloženie!

Ak na povrchu arašidového masla olej nenachádzate, s najväčšou pravdepodobnosťou už obsahuje pridané stabilizátory alebo palmový olej, ktoré tejto separácii bránia. Vždy hľadajte produkt s čo najužším zoznamom zloženia na etikete. Takže v skratke, vyberajte naturálne, bez pridaného cukru a olejov. Jednoducho 100% podiel arašidov.

