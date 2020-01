Muži na ňu umierajú častejšie. Zákerná rakovina, ktorá zo začiatku nebolí

Približne štvrtina pacientov sa o rakovine hrubého čreva a konečníka dozvie až v metastatickom štádiu. Je to aj tým, že príznaky (chudnutie, bolesti, krvácanie z konečníka, nechutenstvo) nemusia byť výrazné, alebo sa vôbec nedostavia.

Približne 2000 pacientov na Slovensku ročne zomrie na rakovinu hrubého čreva, pričom 4000 ľudí na ňu ochorenie. Slovensko si vo výskyte tejto choroby drží v rebríčku v rámci európskych krajín 2. miesto, v úmrtnosti mužov je dokonca na čele. Odborníci pritom poukazujú na to, že vývoj tohto ochorenia trvá dlho, a teda správna prevencia by dokázala zbytočným ochoreniam aj úmrtiam takmer úplne predísť. Odborníci v oblasti gastroenterológie sa zhodli, že v tejto oblasti vie Slovensko urobiť kroky na zlepšenie tohto stavu.

Od bolestí brucha k vyšetreniu hrubého čreva. Čo vás čaká?

Prevencia

Tibor Hlavatý zo Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti (SGS) uviedol, že napríklad test na okultné krvácanie dokáže odhaliť približne 40% prípadov. Cena kolonoskopie je podľa jeho slov približne 82 eur. Včasné odhalenie choroby vie nielen zachrániť ľudské životy, ale aj ušetriť významné percento financií, ktoré si vyžaduje liečba vo vyššom štádiu. Poukázal na to, že preventívna kolonoskopia odhalí 98% polypov, z ktorých vyrastá rakovina hrubého čreva. Polypy počas kolonoskopie podľa jeho slov vedia odstrániť bezbolestne.

Skríningový test

Odborník Martin Huorka doplnil, že viac ako tretina úmrtí sa dá eliminovať, ak ľudia nad 50 rokov absolvujú skríningový test, pretože 92% prípadov kolorektálneho karcinómu je vo veku nad 50 rokov. Doplnil tiež, že v rámci Európy každý rok diagnostikujú rakovinu hrubého čreva a konečníka viac ako 450.000 ľuďom, pričom asi 230.000 ľudí spomedzi nich na ňu zomrie.

Lekár Rudolf Hrčka uviedol, že ak by sa preventívnej kolonoskopie zúčastnili všetci vo veku od 50 do 74 rokov, tak by išlo približne o 800.000 ľudí. Realita je podľa jeho slov taká, že takéto vyšetrenie absolvuje približne 253.000, z nich je pozitívnych asi 19.000 ľudí.

Dlhé čakacie doby

SGS hodnotí pozitívne spustenie organizovaného skríningu hrubého čreva v roku 2011, rovnako ako pozývací skríning, ktorý sa začal v roku 2019. Do konca januára 2019 odišlo z poisťovní 20.000 testov. Dokopy sa dalo takto vyšetriť viac ako 5200 ľudí, teda priemerne 27 percent pozvaných ľudí sa dostalo k skríningu. Hrčka naznačil, že problematickým bodom môžu byť aj pracoviská a čakacie doby.



SGS preto vyzvalo na podporu preventívnej primárnej skríningovej kolonoskopie ako najúčinnejšej formy prevencie rakoviny hrubého čreva v populačnom skríningu aj v rizikových skupinách. Rovnako chce odstrániť bariéry na vykonávanie kolonoskopie, a to najmä zabezpečiť dostupnú bezbolestnú kolonoskopiu pre každého pacienta, ktorý si zvolí túto formu skríningu. Vyzýva preto uhrádzať v adekvátnej výške zložité výkony na špecializovaných pracoviskách.

