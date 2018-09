Na sladko či slano, tekvica pomôže aj schudnúť. Rozkrojte bombu vitamínov!

Dajte si jesennú porciu zdravia. Má lákavú farbu, ale najmä chuť s mnohými obmenami.

Čas tekvíc je tu a s ním aj neobmedzené možnosti využitia tejto chutnej plodiny. V obchodoch aj na trhoviskách zahliadnete obrovské množstvo druhov tejto zeleniny, ktoré majú rôzne tvary aj chute - maslové, orieškové, muškátové, menej aj viac sladké. No všetky majú blahodárne účinky na vaše zdravie s príjemným bonusom - pomôžu vám schudnúť.

Sezóna je tu

Tekvica je malý zázrak, pretože pod jej šupkou sa skrýva viac než len žltá či oranžová dužina. Jej obsah tvorí voda a to až z 90 percent, zvyšok je vláknina, ktorá napomáha tráveniu a očiste organizmu. Tekvica však obsahuje celú paletu vitamínov, a to najmä vitamínov C a skupiny B. Sú bohaté na betakarotény, vitamín E, ktorý pomáha vylučovať z tela toxíny, ale aj veľa minerálov, ako napríklad draslík, meď, železo, selén, horčík a magnézium. Jedlá z tekvice sú preto ideálnym životabudičom pre chladnejšie mesiace a vhodnou surovinou na posilnenie imunity.

Vyjedzte si kilá

Navyše, tekvica je močopudná, takže z nej majú radosť aj vaše obličky. A nielen oni! Pretože sa tuky viažu na vlákninu, pomôže vám s chudnutím. Najsilnejšom zbraňou proti tukom je však lipolytický enzým, ktorý štiepi tuky a odbúrava ich z organizmu. Zároveň má tekvica nízku nutričnú hodnotu, preto jedlá z nej sú výborné aj pri chudnutí. Stačí si len vybrať - veľká muškátová tekvica s výraznou oranžovou dužinou vhodná na slano aj sladko, maslová tekvica s tvarom hrušky s lahodnou maslovo-orieškovou chuťou, tekvica špagetová či obľúbená hokkaido tekvica.

Čarovanie v kuchyni

Tekvicu môžete piecť aj variť. Môžete z nej uvariť prívarky, polievky, pridať ju do šalátov alebo z nej vyčarovať sladký či slaný dezert. Fantázii sa medze nekladú. A ak pri spracovávaní tekvice vyhadzujete dužinu a semienka, nerobte to. Radšej semiačka oddeľte, vysušte a použite nabudúce. Sú totiž ďalším cenným zdrojom vitamínov a minerálov, a najmä aminokyseliny tryptofán, ktorý odbúrava stres a je prirodzeným zlepšovačom nálady. Semiačka sú plné fosforu, zinku, lecitínu, železa a nenasýtených mastných kyselín.

Tip na recept: Tekvicové lievance

250 g tekvicového pyré

200 g polohrubej múky

1 lyžička prášku do pečiva

2 lyžice krupicového cukru

štipka soli

400 ml mlieka

3 vajcia

60 g masla

olej na vyprážanie

jogurt, med a ovocie na ozdobenie

Ako na to

V miske metličkou zmiešajte múku, prášok do pečiva a soľ. V inej nádobe spoločne vyšľahajte mlieko, žĺtky, rozpustené maslo a tekvicové pyré. Napokon ušľahajte z bielkov a cukru pevný sneh.

Mliečnu zmes nalejte k múčnej zmesy a krátko premiešajte, aby sa všetko spojilo. Pridajte sneh a zmes jemne zapracujte.

Na rozpálenej platni dajte trochu oleja a postupne smažte malé lievance do zlatista.

Podávajte teplé ochutené s jogurtom, medom a ovocím.

VIDEO: Pozrite si recept na tekvicový dezert

