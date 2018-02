Na zápach z úst i bolesť hlavy. Takto ste olej ešte neskúsili

Olej po lyžičkách? Spôsob zdravotnej prevencie vám zaberie maximálne 20 minút denne.

Olej patrí do šalátu, vďaka čomu aj zo zeleniny vyžmýkate to najlepšie. No nie je to nutné. Kvalitný rastlinný olej môžete využiť aj úplne novým spôsobom so zdravotným účinkom. Pri takzvanom oil pullingu si do úst vložíte lyžičku oleja, preplachujete ním ústa ako trebárs ústnou vodou. Toto robíte približne 20 minút, alebo aspoň 5 minút. Pozor, olej na záver neprehltnite, ale vypľujte.

Ochrana v prvej línii

Procedúru absolvujte pred čistením zubov, ideálne ráno. Ajurvéda, odkiaľ niekoľko tisícročí starý postup pochádza, sľubuje detoxikačné účinky, celkové pozitívne účinky na telo, ale aj vzhľad. Olej totiž pôsobí ako prvý čistiaci front. Ak vďaka oil pullingu zlikvidujete baktérie v ústach, nedostanú sa ďalej a do ďalších orgánov. Môže tak pomôcť imunitnému systému i v prevencii pred vážnymi chorobami.

Čo všetko dokáže?

odstraňuje zápach z úst – olej účinkuje proti baktériám v ústach, ktoré sú za zápach väčšinou zodpovedné

– olej účinkuje proti baktériám v ústach, ktoré sú za zápach väčšinou zodpovedné zabezpečuje ústnu hygienu - chráni pred zápalmi a krvácaním ďasien, odstraňuje zubný povlak

- chráni pred zápalmi a krvácaním ďasien, odstraňuje zubný povlak bieli zuby – vďaka antivirotickým a antibiotickým zložkám zuby čistí a udržuje ich biele

– vďaka antivirotickým a antibiotickým zložkám zuby čistí a udržuje ich biele zvyšuje energiu – tým, že patogény olejovou kúrou zlikvidujete už v ústach, odľahčíte imunitný systém a ostane vám viac energie pre využitie ďalšími orgánmi

– tým, že patogény olejovou kúrou zlikvidujete už v ústach, odľahčíte imunitný systém a ostane vám viac energie pre využitie ďalšími orgánmi mierni bolesť hlavy – bolesť hlavy a migrény môžu plynúť aj z toxického stresu, ak s nimi telu pomôžete preplachovaním, môže to proti nim pomôcť

Aký olej?

Na preplachovanie ústnej dutiny voľte za studena lisovaný olej - ideálne olivový, sezamový, slnečnicový, no úplne najlepšie kokosový. Ak je príliš tuhý, zohrejte ho.

