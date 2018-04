Nenápadná liečivka v kvetináči: 3 šálky denne a je po nádche

Požmoľte lístok medzi prstami a zhlboka sa nadýchnite. Práve ste si začali liečiť nádchu. Máte upchatý nos a nič necítite? Uvarte si čaj z izbovej rastliny.

Počuli ste už o lieku proti nádche, ktorý sa dá pestovať doma na parapete? V susednom Česku sa teší veľkej obľube. Izbovke bežne hovoria „rýmovník“ od slova rýma, po našom nádcha, čo hovorí za všetko. U nás hľadajte plektrant. Vôňou pripomína zmes mäty, medovky, gáfru a eukalyptu. Možno ho máte doma, pretože krásne prevonia interiér a odpudzuje hmyz. Alebo ho pestujete pre jeho večne zelené listy a netušíte, aký je to poklad? Do pestovania by sa mali pustiť najmä astmatici. Nemal by vám chýbať, ani ak vás často trápia ochorenia horných dýchacích ciest, máte slabú imunitu alebo fajčíte.

Vydýchnite! Bylinky upokoja nervy a odstránia stres. Odporúča lekár

Do vrecka aj do hrnčeka

V rámci prevencie odtrhnite lístok a schovajte si ho do vrecka. Privoňajte vždy, keď si spomeniete. Listy vydržia dlho svieže a plné šťavy, preto sa plektrant neoplatí sušiť. Používajte ho vždy radšej čerstvý. Inhalácia listov uvoľňuje dutiny. Pri začínajúcom sa nachladnutí či nádche si uvarte z listov čaj. Začnite s dvomi lístkami na jednu šálku. Po 15 minútach lúhovania v horúcej vode posúďte, či jeden uberiete alebo ešte pridáte. Tri šálky denne vám pomôžu rýchlejšie sa zbaviť opuchu slizníc, vodnatého výtoku z nosa, bolesti hlavy, škriabania v krku či kýchania.

Lekár radí, ako uvoľniť dutiny: Naparovať, inhalovať alebo preplachovať?



Foto: Profimedia.sk

Odporúčajú lekári i bylinkári: 8 x rýchlejšia liečba kašľa, dutín a zápalov

Proti parazitom

Plektrantový čaj zmierňuje aj bolesti hlavy, zlepšuje trávenie, znižuje vysoký tlak aj hladinu cholesterolu. Dokonca pomáha vyplavovať obličkové a žlčníkové kamene. Uvarte si ho pri horúčke, hnačke aj vtedy, keď máte črevné parazity. Bojujete so zlým dychom alebo s pachuťou v ústach? Požujte lístok a vypľujte ho. Má aj dezinfekčné účinky a podporí hojenie drobných rán a áft. Výluhom môžete omývať zranenia na pokožke a obklad vás rýchlejšie zbaví modrín aj malých popálenín.

Chren uľaví nielen pri nádche a kašli. Silná 3-kombinácia účinky ešte umocní ​

Citlivka na prievan

Pestovanie nie je náročné. Z rodiny do rodiny sa obyčajne prenáša odrezkom. Ten stačí dať do pohára s vodou a počkať, kým pustí korene. Alebo ho rovno strčte do piesčitej pôdy a zalievajte. V marci sa jeho sadeničky už objavujú aj na trhoch a v obchodoch. Keď ho prinesiete domov, ihneď ho presaďte. „Má rád dostatok svetla, ale priame slnečné lúče mu neprospievajú. Preto je v izbe preň ideálne miesto na východnom alebo západnom okne. Potrebuje teplo a neznáša prievan. Zalejte ho vždy až vtedy, keď je povrch zeminy suchý. Plektrant je veľmi citlivý na preliatie,“ radí Danka Ačová, redaktorka časopisu Záhradkár.

7 zdravých dobrôt proti chrípke, nádche a zápalom

Ako korenie

Využijete ho aj v kuchyni. Hodí sa k rybám, jahňacine, bravčovému mäsu, paradajkám a olivovému oleju, k modrým plesňovým syrom, do marinád či do paštét, ale aj všade tam, kam ste doteraz dávali saturejku, tymian alebo šalviu. Pomôže vám s vytrávením.

Nádcha