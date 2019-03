Pór je veľmi zdravý. No viete, podľa čoho si ho vybrať v obchode?

Pór nie je súčasťou každej slovenskej kuchyne, čo je škoda. Ide o mimoriadne zdravú zeleninu, ktorej účinky poznali už dávne národy.

Zjesť pór znamená takmer to isté ako vypiť omladzujúci elixír. Z minerálnych látok sú v póre hlavne draslík, horčík, selén, fosfor, mangán a železo. Okrem toho tiež vitamíny C, E a B6. Nezahadzujte zelenú časť póru! Pri varení síce zvyčajne využívame bielu stonku rastliny, no listy obsahujú až dvakrát viac zdraviu prospešných látok ako biela časť! Listy póru môžete pridať napríklad do zeleninovej polievky, do šalátov, alebo ich nakrájané zapiecť spolu so zemiakmi.

Znižuje krvný tlak

Pór patrí do rodiny s pažítkou, cesnakom alebo cibuľou. Je dobrý čistič tela, podporuje vylučovanie tráviacich štiav a činnosť pankreasu, tiež čistí krv a povzbudzuje činnosť svalov, napríklad keď sú zaťažené kyselinou močovou pri nadmernej konzumácii mäsa. Má pozitívny vplyv na znižovanie krvného tlaku, čím môže pomôcť zabrániť ochoreniu srdca, ako aj cievnej mozgovej príhode alebo srdcovému zlyhaniu.

Nehľadajte v regáli tučka

A ako v obchode spoznáte ten najlepší pór? Jeho priemer by podľa odborníkov nemal mať viac ako 4 centimetre! Mladšie rastliny sú vždy lepšie. Skladujte ho v chlade a spotrebujte najneskôr do dvoch týždňov. Samozrejme, najviac zdravých látok je v surovej zelenine – dá sa jesť podobne ako cibuľka s chlebom, ako obloha k obedu či súčasť šalátov. Navyše, je jemnejší ako cibuľa. Alebo ho stačí len krátko povariť či narýchlo zapiecť. Pre obsah kyseliny šťaveľovej by sa póru radšej mali vyhýbať ľudia s ochorením žlčníka a obličiek.

