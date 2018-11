Znížte si rozumne cukor v krvi. Tipy ako na to rýchlo a zdravo

Nemusíte trpieť cukrovkou, aby vás glykémia mala zaujímať. Priveľa „sladkého jedu” v tele je problémom nielen pre srdce a obličky.

Ak by sme cukor začali viniť z rôznych chorôb, bolo by to nespravodlivé. Cukor je totiž zdroj energie, ktorú telo pre svoje fungovanie potrebuje. Jeho hladinu v krvi si pritom dokáže zdravý organizmus regulovať. Ak je ho nedostatok, pocítite hlad. Organizmus si vtedy žiada doplniť chýbajúce energetické zásoby. Keď je ho nadbytok, ukladá ho do rezervy, čiže tukových zásob. Okrem nadváhy je však nadbytok cukru pre telo problém. Dôvodom zdravotných problémov však nie je to, že cukor konzumujete, ale podstatné je jeho prijaté množstvo.

Sladký život

Pri normálnom stravovaní cukor nepriateľom nie je. Hladinu glukózy v krvi udržuje hormón inzulín, ktorý sa tvorí v pankrease. Ten zabezpečuje, aby sa cukor, čiže glukóza, dostal až k bunkám a tam sa premenil na energiu. Pokiaľ je však hladina inzulínu nižšia, dochádza k zvýšeniu hladiny cukru v krvi.

Takzvaná hyperglykémia však automaticky nemusí znamenať poruchu inzulínu. V určitom období sa môže objaviť aj u zdravého človeka, preto dočasne zvýšená hladina cukru v krvi nemusí byť nebezpečná. Problémom sa stáva až vtedy, keď je hladina glukózy zvýšená dlhodobo. Hyperglykémia môže poškodiť cievy, nervy, oči, ale aj orgány ako obličky a srdce.

Telo hlási problém

Aby sa tak nestalo, všímajte si signály tela. Neprehliadajte únavu či napríklad pocity smädu. Permanentne vysoká hladinu cukru v krvi môže spôsobiť vznik cukrovky 2. typu. Čo je vlastne porucha metabolizmu, keď organizmus nedokáže poriadne vstrebávať a premieňať cukor. Aby sa tak nestalo, znížte množstvo prijatého cukru z potravy. Pomôžu vám k tomu aj niektoré potraviny, ktoré hladinu glukózy v krvi dokážu celkom účinne ovplyvniť. Ide o jedlá s nízkym glykemickým indexom, ktoré organizmus spracováva pomalšie. Výkyvy hladiny cukru tak nie sú také výrazné.

