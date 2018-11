Poznáte jednu z najliečivejších rastlín na svete? Môže rásť aj vo vašej záhrade

Listy prospievajú srdcu a cievam, plody žalúdku a imunite. Rakytník patrí k najzdravším rastlinám na svete. A pestuje i spracúva sa aj na Slovensku.

Už pár bobuliek rakytníka rešetliakového bohato pokryje dennú dávku vitamínu C. Ak by vás odradila kyslotrpká pachuť čerstvých plosov, môžete sa rozhodnúť pre rakytníkový produkt. Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce ako jediné na Slovensku pestuje aj šetrne spracúva rakytník vo veľkom.

Bezkonkurenčný rakytník. Posilní imunitu, srdce a telo pri liečbe rakoviny

25-krát viac vitamínu C ako v citróne

„Rakytník rešetliakový obsahuje viac než dvesto biologicky aktívnych látok a patrí medzi najcennejšie liečivé rastliny na svete. V jeho bobuľkách je až 25-krát viac vitamínu C ako v citrusových plodoch,“ konštatuje detská lekárka MUDr. Jana Mrázová.

Účinné látky sa nachádzajú v celej rastline. „Listy obsahujú veľa horčíka a vápnika s priaznivým vplyvom na srdcovo-cievny systém a prevenciu aterosklerózy. Plody a šťava navyše stimulujú sliznicu žalúdka. Podporujú tvorbu žalúdočného hlienu, regulujú vylučovanie žalúdočnej kyseliny a enzýmu pepsínu,“ chváli rakytník doktorka Mrázová.



Foto: Robo Hubač

V Tvrdošovciach dbajú na to, aby sa dôležité látky z obratých bobuliek a listov nestratili – okamžite po zbere ich zmrazujú. „V sade sa strihajú celé vetvičky do veľkých debien, ktoré hneď odvážame do mraziaceho boxu vo výrobnej hale. Tam ich najmenej dva dni ofukuje vzduch s teplotou –18 stupňov,“ opisuje prvý krok spracovania rakytníka riaditeľ potravinárskej divízie tvrdošovského družstva Mikuláš Šranko.

Liečivé olejové kúry na DETOX pečene a lepšie trávenie. Vyskúšajte!

Pomáha žalúdkarom aj cukrovkárom

„Naše plodiny a produkty pochádzajú z ekologickej poľnohospodárskej výroby. Bez akejkoľvek chémie pestujeme okrem rakytníka jablká a hrozno,“ vysvetľuje pás Šranko. Vyrábajú z nich stopercentný hroznový mušt s rakytníkom, jablkovú šťavu s rakytníkom, ale aj čistú rakytníkovú šťavu. „Do našej podnikovej predajne sa opakovane vracajú ľudia najmä po operáciách žalúdka či s tráviacimi problémami, ktorým čistá rakytníková šťava veľmi pomáha. Muži kupujú tiež tinktúru, vraj je dobrá na prostatu. A cukrovkári majú v obľube rakytníkový čaj, znižuje im hladinu cukru v krvi.“



Foto: Robo Hubač

TOP prírodné zdroje vitamínu C a zinku: Chrípke nedajú šancu

Top produkt - rakytníkový olej

Po vylisovaní šťavy sa šupky a semienka šetrne vysušia a zabalia sa do čajových vrecúšok. Zo semienok sa za studena lisuje stopercentný bioolej, najdrajší produkt z rakytníka. Ročne ho vyrobia len tridsať-štyridsať litrov, okolo šesť stoviek poldecových fľaštičiek, o ktoré je veľký záujem. „Rakytníkový olej obsahuje množstvo nenasýtených mastných kyselín, z ktorých najdôležitejšia je kyselina palmitoolejová. Ostatné známe prírodné oleje ju takmer vôbec neobsahujú. Táto vzácna kyselina spolu s vitamínmi E, A, C a celým komplexom B vitamínov má výrazné regeneračné účinky na kožu a sliznice. V nemocniciach v Rusku a Číne sa rakytníkový olej bežne používa na liečbu preležanín, popálenín, zápalov kože či po rádioterapii,“ uvádza doktorka Mrázová. To nie je zďaleka všetko.

Foto: Robo Hubač

„Rakytníkový olej je aj antibakteriálny. Ničí zlatého stafylokoka, hemolytického streptokoka a ďalšie mikroorganizmy. Klinické štúdie ukázali, že podávanie rakytníkového oleja výrazne spomaľuje rast helikobaktera a vedie k celkovému odstráneniu zápalu sliznice žalúdka. Vedecké výskumy tiež dokázali, že olej má i antivírusové účinky, predovšetkým proti chrípke, herpesu simplex či adenovírusom. Výrazne stimuluje slizničnú imunitu,“ dodáva lekárka. To všetko však platí len pre stopercentný olej!

Konopa uvoľní myseľ aj telo. LEGÁLNY zázrak prírody lieči viac, než si myslíte



Foto: Robo Hubač

To nevymyslíš, to je rakytník

Účinky tejto rastliny uznávajú aj odborníci. Podľa mnohých lekárov plody rakytníka obsahujú desať rôznych vitamínov, osemnásť aminokyselín, dvadsaťštyri minerálov a stopových prvkov. Majú obdivuhodne vysoký obsah mono- a polynenasýtených esenciálnych mastných kyselín – omega-3, -6, -7, -9 a fytosterolov. Sú neprekonateľným prírodným zdrojom vitamínu C, E a niekoľkých tokoferolov, betakaroténu a okolo štyridsiatich karotenoidov, flavonoidov, organických kyselín, fytoncídov a trieslovín. V plodoch sa nachádzajú všetky vitamíny B. Rakytníkový olej má veľmi široké zdravotné využitie a pomáha pri vredových, kožných, srdcovo-cievnych, pľúcnych, pečeňových, obličkových ochoreniach, má antidepresívne účinky, rozpúšťa hlieny, je alternatívou pri liečbe rakoviny, cukrovky, posilňuje celý organizmus a zlepšuje mentálnu čulosť.

Vedci: Chránite sa doplnkami výživy? V tomto vás sklamú