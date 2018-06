VIDEO: Poznáte tibetskú hubu? Vyrobte si doma zázrak pre trávenie a imunitu

Máte nafúknuté brucho a potrebujete zrýchliť metabolizmus? Zdravý kefírový nápoj si dokážete pripraviť aj sami, stačia vám len dve ingrediencie.

Už v dávnom Tibete vedeli, že naše zdravie závisí z veľkej časti od stavu čriev. Prebieha v nich trávenie, ktoré podporujú stovky druhov baktérií. Ak sú črevá zanesené, nefungujú správne, čo sa prejavuje rôznymi chorobami a stratou výkonnosti. Preto ak chcete zlepšiť svoj metabolizmus prírodnými probiotikami a podporiť imunitu, pripravte si vlastný kefírový nápoj z tibetskej huby. Stačia vám na to len dve ingrediencie.

FOTOreportáž o šikovnom Slovákovi: Imunita mu rastie v pivnici

Je to huba?

Prvou zaujímavosťou je, že vlastne vôbec nejde o hubu, iba ju vzhľadom pripomína. Tibetská huba sú biele zrná, ktoré sú kombináciou baktérií a mliečnych a octových kvasiniek. Akonáhle sa tibetská huba zaleje mliekom, pôsobením rôznych druhov človeku prospešných mikroorganizmov spustí kvasný proces. Baktérie takto metabolizujú mliečny cukor na mliečnu kyselinu, čím vznikne kyslý, mierne perlivý nápoj s konzistenciou podobnou riedkemu jogurtu.

Veľkou výhodou je, že kefírová huba sa pri procese fermentácie živí laktózou z mlieka, takže ho môžu piť aj ľudia s laktózovou intoleranciou. Tibetský kefír je teda výživný fermentovaný nápoj z mlieka, ktorý je jedným z najbohatších potravín na probiotické kultúry.

Viac: Probiotiká upravia trávenie a pomôžu schudnúť

Kde sa vzala

Kefírová kultúra, ktorej vznik siaha do roku 3000 pred naším letopočtom, má pôvod v kaukazských horách, ale najmä v Tibete, odkiaľ pochádzajú drobné kefírové zrná nazývané tibetská huba. Kefír sa v súčasnej dobe stáva veľmi obľúbený nápoj, no doma vyrobený kefírový nápoj má pre váš organizmus niekoľkonásobne väčšiu silu. Pôsobením probiotických kultúr upravuje trávenie a ničí rôzne patogény, ktoré sa v nich nachádzajú. Ale aj:

zabraňuje hnitiu potravy v črevách,

stimuluje imunitný systém,

pomáha pri detoxikácii,

reguluje krvný tlak,

lieči žalúdočné problémy,

dodáva energiu,

zabraňuje únave,

je prevenciou proti rakovine.

Nafúknutý mliečny problém: Kde sa skrýva laktóza a čím ju nahradiť?

Ako na to

Zdravý kefírový nápoj z tibetskej huby vyrobíte tak, že do pol litra studeného mlieka zamiešate jednu až dve polievkové lyžice kefírových zŕn. Použite však drevenú alebo plastovú lyžicu, pretože pri kontakte s kovom by sa kefírové zrná znehodnotili. Túto zmes necháte fermentovať najmenej jeden až dva dni pri izbovej teplote. Či je domáci kefír hotový, zistíte, keď pretrepete pohár a na jeho stene sa objaví typický povlak. Zoberte plastové sitko a tekutinu precedíte. Vznikne kyslý nápoj, ktorý môžete hneď konzumovať alebo ho uložte do chladničky na neskôr.

A ako máte potom tibetskú hubu skladovať? Môžete ju krátkodobo uskladniť v mlieku v chladničke, ak ju vysušíte, vydrží asi rok alebo zmrazená v mlieku prežije aj niekoľko rokov.



Zdroj: youtube.com/ Hana Štipák

Môže vás zaujímať: