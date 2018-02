Pravidlá výživy pre bežcov: Ako sa správne stravovať radí športovkyňa

Dali ste si do nového roka záväzok, že budete behať? Ak chcete dobré výsledky, oplatí sa urobiť pár zmien v jedálnom lístku.

Dobrú výkonnosť vám nezaručí len pravidelný tréning, ale i vhodne zvolená strava. Optimálna výživa môže napríklad urýchliť regeneráciu svalov. Dôležité je, aby ste nejedli len to, na čo máte chuť, ale aby ste siahli po výžive, ktorú potrebujete ako bežec. Potom zvládnete väčšie tréningové objemy, rýchlejšie si budete užívať úspech a dokonca znížite i riziko zranení.

Pravidelné behanie

zlepšuje výkonnosť srdcovo-cievneho systému

zvyšuje kapacitu a funkčnosť pľúc

posilňuje imunitu

spomaľuje proces starnutia

zlepšuje pamäť

Návod, ako sa správne stravovať, pripravila pre vás vytrvalostná bežkyňa Ivana Mesárošová, ktorá zároveň absolvovala štúdium v odbore výživa človeka na Viedenskej univerzite, a doktor Igor Bukovský. „Chceli sme ukázať, ako vyťažiť z behu ešte viac pomocou správnej výživy,“ prihovára sa čitateľom autorka knihy Bežec a lyžica.

Ryby a hydina

Bez problémov si môže pochutnať aj na dezertoch. V rámci optimálneho stravovania by ste sa mali vyhýbať rafinovaným sacharidom i pridaným cukrom. Tie sú vhodné len tesne pred pretekmi alebo počas nich. Zdroje bielkovín hľadajte skôr v červenom mäse a mäsových výrobkoch, v morských rybách, hydine alebo sa poobzerajte po rastlinných zdrojoch bielkovín. Ideálne sú strukoviny, obilniny a orechy. Príjem bielkovín by sa mal na dennom kalorickom príjme podieľať 15-20 %-ami.

Pozor na soľ

Príjem tuku je nielen pre bežca vhodný od 20-30 %. Opäť sú vhodnejšie rastlinné zdroje ako napríklad avokádo, olejnaté semená, ale i mastné morské ryby. Vyhýbajte sa transmastným kyselinám, ktoré sa nachádzajú v nekvalitných margarínoch, stužených pokrmových tukoch a polotovaroch.



Foto: Shutterstock.com

Príjem sacharidov by sa mal pohybovať v rozmedzí 55-65 %. Pokrývajte ich prevažne z obilnín a celozrnných potravín. Hoci sa pri behu spotíte, zbytočne si nepridávajte do jedálneho lístka soľ. Jej denný príjem by nemal presiahnuť 5 gramov. Aké je to množstvo? Jedna zarovnaná čajová lyžička.

Behajte ľahšie

Aby vás počas behu neprekvapili žalúdočné problémy a aby sa vám behalo skutočne ľahšie, mali by ste sa najesť tri až štyri hodiny pred plánovaným behom. Prijatá strava tak má dosť času, aby sa rozložila v žalúdku a presunula sa do ďalších častí tráviacej sústavy. Hoci budete jesť v dostatočnom predstihu, nikdy si nedávajte jedlo s veľkým obsahom tukov.

Naopak, jedlo bohaté na sacharidy, na ktorom si pochutnáte tri až štyri hodiny pred behom, môže zvýšiť váš výkon v záverečnej časti tréningu až o pätnásť percent. Správne nastavenie stravovania vám skutočne môže odľahčiť nielen trávenie, ale i nohy.

Nehladujte

Dôležité je vybrať si menu podľa toho, či trénujete ráno, poobede alebo večer. Vždy platí spomínané 3-hodinové pravidlo. Ak plánujete bežať o siedmej večer, posledné veľké jedlo si naplánujte najneskôr na štvrtú hodinu popoludní. A z čoho by si mal správny bežec vyberať? Môžete si pochutnať napríklad na paradajkovej polievke s arašidovým maslom, karí a cícerom alebo na celozrnných mašličkách s bolonskou omáčkou.

Môžete si však vymyslieť aj vlastné recepty. Ivana Mesárošová a MUDr. Igor Bukovský zostavili rebríček dvadsiatich potravín, ktoré sú pre bežca najlepšie. Patrí doň napríklad brokolica, červená repa, horká čokoláda, jablko, biely jogurt, ale aj celozrnný chlieb, pečivo, cestoviny či sladké zemiaky.