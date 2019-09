Pre lepšiu náladu, pamäť i srdce. Zeleninu krájajte inak, vydolujete skrytý zázrak

A pustite vodu z kohútika. Prekvapí vás, koľko vzácneho minerálu skrýva. Ten vám chýba!

Spomeniete si na ňu, len keď zacítite pokazené vajcia. A to je po vápniku a fosfore tretí najhojnejší minerálny prvok v našom tele. O kom alebo čom je reč? „Síra je tak trochu zabudnutý minerál. Pritom je potrebná pre zdravie väčšiny tkanív a orgánov. Nachádza sa v chrupkách, šľachách, vo väzoch, svaloch, v koži, vo vlasoch i v nechtoch. Je súčasťou každej bunky,“ ozrejmuje biochemik docent Ing. Pavel Blažíček, kde všade by chýbala. Okrem tvorby keratínu pre krásu, pomáha detoxikovať pečeň, tlmiť svalové kŕče, bolesti kĺbov, brániť krvným zrazeninám. Útočí proti cukrovke, problémom s počatím, parazitom i rakovine. Sama osebe nepáchne.

Tekutá

„Síra sa v organizme vyskytuje len v podobe chemických zlúčenín. Je súčasťou bielkovín a aminokyselín ako metionín a cysteín. Tiež vitamínov B1 a B7, ktoré musíme prijímať potravou. Okrem toho ju dostávame vo forme síranov,“ upresňuje biochemik Ing. Peter Polčic. Ak si pravidelne servírujete vajcia, mäso, šošovicu či orechy, jej nedostatok vám nehrozí. Spoľahlivý zdroj nájdete aj v listovej zelenine ako kapusta, kel, brokolica, tiež v cibuli, cesnaku, ľanových semienkach, červenej paprike, dokonca v čaji a kakau. Pijete dosť? „Jedným zo základných spôsobov získavania síry je pitná voda,“ prekvapuje nutričná špecialistka Ing. Petra Pavuková. A vedeli ste, že aj štvrtina farmaceutických výrobkov ju obsahuje? Vrátane penicilínu či antibiotík. Odporúčanú dennú dávku okolo deväťsto miligramov dosiahnete, ani neviete ako. No ak nie?

Pre mozog i srdce

Ak sa vám lámu nechty, máte suché vlasy a pobolievajú vás šľachy, všimnete si to. Aj keď vám z hlavy vyšumí dôležité stretnutie. „Hoci nedostatok síry je zriedkavý, niektorí odborníci sa ho obávajú pre dramatickú zmenu stravovania väčšiny z nás za posledné desaťročia pre spracované potraviny, v ktorých je síry málo,“ pripomína odborníčka vážnejšie ťažkosti. „Vedci naozaj pripúšťajú, že nedostatok tohto prvku môže byť základnou príčinou Alzheimerovej choroby. Síra veľmi silne pôsobí proti hliníku, výraznému faktoru jej vzniku. Je zaujímavé, že v oblastiach s vyšším výskytom síry v pôde a vo vode, ako je Island a Taliansko, je nižší výskyt srdcovo-cievnych ochorení a osteoporózy,“ pridáva docent Blažíček ďalší úžitok.

Zdravý tip na krájanie

Najviac síry obsahujú plody v surovom stave. „Keď krájate hlúbovú zeleninu alebo do nej zahryznete, zacítite štipľavý zápach. To sa uvoľnia látky (glukozinoláty) s obsahom síry. Proces rezania môže zvýšiť zdravotné prínosy. Ukázalo sa, že niektoré novovytvorené molekuly, ktoré obsahujú síru, dokážu predchádzať rakovine,“ približuje Petra Pavuková. Len neurobte chybu. „Glukozinoláty sa tvoria, len ak sa aktivuje konkrétny enzým. Kapustovú a tmavú listovú zeleninu preto nakrájajte a nechajte pár minút postáť. Až potom varte, aby ste z nej získali maximum. Varením príliš skoro po krájaní by sa tvorbe týchto enzýmov zabránilo,“ vystríha výživová poradkyňa pred zbytočnou robotou. No ani presíriť sa netreba. Hoci len tak sa vám to nepodarí.

„Nadbytok potravín obsahujúcich síru spôsobí vylučovanie zlúčenín do moču a jeho silný zápach. Môžete cítiť aj problémy so žalúdkom a plynatosť. Alebo sa vám v čreve rozmnožia patogénne baktérie. Diéta bohatá na bielkoviny zvyšuje riziko obličkových kameňov. Pravdepodobne pre viac vápnika v moči z látkovej premeny aminokyselín obsahujúcich síru,“ upozorňuje Pavel Blažíček.

