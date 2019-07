Prejdite na zelenú! Chlorofyl opraví trávenie, obnoví kožu a karcinogénom nedá šancu

Možno hľadáte posilu pre zdravie v tabletkách, pritom vám rastie priamo pod oknami.

Špenát, brokolica, špargľa či žihľava? Všetky zelené rastliny majú niečo spoločné – rastlinné farbivo chlorofyl. Pravdepodobne si ho pamätáte z hodín biológie ako základ fotosyntézy. Má úžasnú schopnosť premieňať slnečné žiarenie na energiu, ktorá je nevyhnutná pre život rastlín, nezastupiteľný význam má aj pre človeka.

„Pre ľudský organizmus predstavuje chlorofyl mimoriadne užitočnú látku. Už v polovici minulého storočia viacerí vedci zverejnili štúdie, ktoré hovorili o tom, že konzumovanie potravín obsahujúcich chlorofyl spôsobuje výrazné zmnoženie červených krviniek,“ hovorí odborník na bylinky Michal Slivka. A tu sa zoznam zdravotných výhod chlorofylu len začína.

Namiesto železa

Lekár Slivka vysvetľuje, že názov chlorofyl pochádza z dvoch gréckych slov chloros, čiže zelený, a phyllos, čo je v preklade list. Chlorofyl má hojné zastúpenie nielen v zelenine, ale aj riasach a bylinkách, a pre svoje výnimočné vlastnosti i farbu sa mu často hovorí zelená krv rastlín. „Tento názov dostal pre skutočnosť, že jeho biochemická štruktúra je totožná s hemoglobínom v krvi ľudí, len uprostred molekuly je železo nahradené horčíkom. Ľudia dnes užívajú horčík v podobe tabliet či injekcií, pričom im zadarmo rastie v organickej podobe priamo pod oknami,“ upozorňuje lekár, prečo by mali byť zelené rastliny pravidelnou súčasťou nášho jedálneho lístka.

Pomôže kyslíku

Chlorofyl prispieva k prísunu kyslíka do krvi, čo urýchľuje delenie buniek, zlepšuje metabolické procesy aj výkon mozgu. Navyše podporuje imunitný systém a schopnosť spontánneho hojenia kože. Pôsobí pozitívne proti choroboplodným baktériám a má priaznivé protiinfekčné účinky. „Doktor Carroll Wright, kožný lekár z Filadelfie, tvrdí, že vonkajšie použitie chlorofylu úspešne pomáha pri hnisavých ochoreniach kože a kožných vredoch. Navyše dokáže výrazne znížiť svrbenie a pálenie kože,“ hovorí odborník na bylinky a vymenúva ďalšie vedecky overené účinky chlorofylu.

Boj s toxínmi

Vďaka dezinfekčným účinkom pomôže chlorofyl s potením a nežiaducim telesným zápachom. Toto rastlinné farbivo je totiž považované za prírodný dezodorant, ktorý pri dlhodobom užívaní znižuje zápach z úst alebo z otvorených rán. Navyše je pokladom aj pre trávenie. Pomáha od chvíle, keď vstúpi do ústnej dutiny, až kým opustí telo. Veľký úžitok má z neho najmä hrubé črevo. Podporuje jeho pohyblivosť, neutralizuje škodlivé toxíny a potláča rast škodlivých baktérií. Zároveň sa chlorofyl považuje za silný antioxidant a chráni organizmus pred karcinogénmi.

Čaká na ocenenie

Podľa lekára Slivku chlorofyl stále čaká na docenenie. V novodobej histórii pri liečení rán ho vytlačili antibiotiká. Postupne sa však trend mení, pretože aj veda čoraz viac pozornosti obracia k prírode a chlorofyl je jeho pevnou a nezastupiteľnou súčasťou. Zelené farbivo rastlín prichádza v mnohých podobách. Je prítomné najmä v tmavej listovej zelenine a v ďalších druhoch zeleniny, ale aj v ovocí, napríklad v kivi a jablkách, a tiež v bylinkách, ktoré môžete pestovať sami alebo nazbierať v prírode. Už ste to skúsili s petržlenom, so žeruchou či žihľavou? Nemusíte podliehať drahým výživovým doplnkom na to, aby ste doplnili to, čoho je v prírode neúrekom a ľahko na dosah – zelený dar prírody chlorofyl.

Prečo nesmie chýbať

naštartuje produkciu hemoglobínu – pomáha zvýšiť množstvo červených krviniek

urýchli hojenie rán, hemoroidov a popálenín – znižuje bolesť aj svrbenie

má antioxidačné účinky a pomáha tráviacej sústave

podporuje imunitný systém – pôsobí pozitívne proti choroboplodným baktériám

má dezinfekčné účinky a neutralizuje telesný zápach, pomáha s potením

vyrovnáva krvný tlak, upokojuje unavené oči

pomôže s chudnutím, prečistí telo a dodá energiu

Kde ho nájdete

zelené riasy - obilné trávy ako ovos a jačmeň

pohánka

špenát

špargľa

kapusta

hlávkový šalát

brokolica

zelená paprika

kel

zeler

hrášok

zelené olivy

petržlen

žihľava

žerucha

bylinky

Zdravá rada

Čím zelenšie, tým lepšie. Využiteľnosť chlorofylu je však rôzna a pri zelenine platí, že najlepšie je konzumovať ju v surovom stave, smoothies alebo ľahko dusenej prílohe. Pozor však na tepelnú úpravu. Dlhé varenie ničí cenné vlastnosti rastlín, teda aj chlorofyl.

