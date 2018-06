Prelomová štúdia: Ľudom na zlej strave sa zmenšuje mozog. Už aj vám?

Mozgy obéznych a štíhlych ľudí sú iné. Ktorý jedálniček vám zarába na depresiu?

Súvisí spolu strava a psychické zdravie? Budete prekvapení ako! Závery výskumov z oblasti nutričnej ​​psychológie to dokazujú.

Nemúdra strava

Začiatkom tisícročia sa vedci pýtali niekoľkých stoviek starších ľudí, ako sa stravujú a zároveň im snímali mozog. Zistili, že ľudia, ktorí jedia zle, majú v šiestej dekáde života asi o 200 mm3 menší ľavý hipokampus ako konzumenti kvalitných potravín. Hipokampus, ktorého objem sa u účastníkov pohyboval okolo 2700 mm3, je nervové centrum kľúčové pre fungovanie pamäte. Úbytok jeho hmoty súvisí napríklad s Alzheimerovou chorobou, ďalšími demenciami a všeobecne úbytkom kognitívnych schopností.

Stres uberá neuróny

Zmenšuje zlá strava hipokampus, alebo jedia ľudia s menším hipokampom horšie? Tomuto nervovému centru nesvedčí prílišná koncentrácia stresových hormónov. Dlhodobý alebo prílišný stres preto hipokampus poškodzuje a znižuje množstvo jeho neurónov. Ľudia s menším hipokampom sú preto, štatisticky vzaté, viac v strese. A kvôli tomu možno aj horšie jedia, uvádza portál patalie.sk.

Výskumy na zvieratách však naznačujú, že to nemusí byť celá pravda. Strava s vysokým obsahom tukov a cukrov spôsobuje potkanom problémy s pamäťou a správaním a ovplyvňuje fungovanie ich mozgu, vrátane zvýšenej zápalovosti práve v hipokampe. „Strava charakterizovaná vysokým obsahom nutrične bohatých jedál, ako je zelenina, ovocie, celozrnné produkty a ryby, je spojená so zníženým výskytom depresívnych symptómov. Zatiaľ čo diétne vzorce s vysokým podielom nasýtených tukov a spracovaných sacharidov, teda diéta západného štýlu, súvisia so zvýšenou depresivitou,“ uvádzajú autori štúdie.

Ťažkí a smutní

Je veľmi ťažké rozlíšiť, do akej miery sa jedná o vplyv stravy a do akej miery vplyv ďalších faktorov. Určitú úlohu hrá zrejme oboje. Avšak štúdie vplyv stravy na psychické zdravie potvrdzujú čím ďalej jasnejšie. Ako je to možné? Potrava ovplyvňuje neurochemické procesy v mozgu, zápalovosť aj vnútrobunkové procesy vnútri neurónov. A depresia tiež súvisí s obezitou. Autori nedávnej analýzy pätnástich rôznych štúdií zahŕňajúcich bezmála šesťdesiattisíc účastníkov uvádzajú, že sa u obéznych ľudí o 55 % častejšie rozvinie depresia - a ľudia trpiaci depresiou majú o 58% zvýšené riziko obezity.

