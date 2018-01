Prírodný superliek: Viete, ktorý čaj piť na zápal priedušiek?

Pri akútnej aj chronickej bronchitíde sa na slizniciach dýchacích ciest vytvára veľké množstvo hlienu. Aby ste sa vyliečili, musíte ho dostať von. K tomu potrebujete jedinú bylinku.

Používate tymian iba ako korenie na ryby, hydinu alebo divinu? Tak to je chyba! Vo Francúzsku mu hovoria aj „penicilín pre chudobných“. Môžu za to jeho úžasné liečivé vlastnosti. Pri silnom kašli a zahlienení priedušiek by ste mali denne vypiť aspoň štyri šálky, osladiť si ho môžete i kvalitným medom.

Ničí plesne aj baktérie

Tymian je jednou z najúčinnejších bylín proti chorobám dýchacích ciest. Pitie čaju podporte i naparovaním sa nad tymianom, uvoľníte hlien a liečivá para vám prečistí pľúcne tkanivo. Na naparovanie i varenie čaju môžete použiť čerstvú i sušenú vňať. Bylinka má silné antiseptické vlastnosti, ničí huby, vírusy, baktérie, plesne aj parazity.

Zlepší imunitu

V pití čaju pokračujte aj po skončení liečby. Zlepšuje imunitu a stimuluje krvný obeh. Pomôže obnoviť črevnú mikroflóru po užívaní antibiotík, pozitívne pôsobí na celý tráviaci systém, účinne zaberá proti nafukovaniu aj hnačke. Vyskúšajte ho aj pri zápaloch v ústnej dutine a zápaloch močových ciest.

Hlien musí von!

Bronchitída – zápal priedušiek môže vzniknúť ako následok vírusového alebo bakteriálneho ochorenia. Zdurené sliznice dýchacích ciest vytvárajú veľké množstvo hlienu, ktorý vás dráždi kašľať. To najdôležitejšie je, hlien zriediť a dostať ho z dýchacích ciest von, pretože práve v ňom sa množia baktérie.

Ak vám tymianový čaj nechutí, môžete bylinku skombinovať s inou. K tymianu pridajte skorocel, podbeľ, lipový kvet, kvet čiernej bazy alebo zázvor. Ochucovať ho okrem medu môžete aj domácim sirupom z bazy alebo malín.

