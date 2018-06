Proti migréne: Nepomáhajú ani čaje? A skúsili ste už rimbabu?

Proti silnej migréne žiaden čaj nezaberie. Ak ju však mávate pravidelne, oplatí sa vám vysadiť si do kvetináča rimbabu obyčajnú.

Obsahujú ju aj voľnopredajné lieky proti migréne. Účinná je pri prvých náznakoch migrény, ktorej rozvoj zastaví. Kvety pripomínajú harmanček, ale vy potrebujete lístky. Aby ste sa zbavili bolesti, musíte tri odtrhnúť a žuť ich aspoň 2 minúty. Neprekračujte stanovenú dávku a neopakujte to viac ako 3 x za deň.

Rimbaba obyčajná pripomína harmanček. Zdroj: Shutterstock.com

Z lístkov si môžete pripraviť aj tinktúru. Budete na ňu potrebovať aspoň 40 % -ný alkohol a dostatok vňate, ktorú ním zalejete. Nádobu zatvorte, každý deň pretrepte a po dvoch mesiacoch sceďte. Tinktúra sa užíva po jedle, maximum je šesť kvapiek trikrát denne.

Nevoľnosť?

Ak vás pri migréne napína na vracanie, pripravte si čaj z čerstvého zázvoru alebo z kôry bielej vŕby.

Smäd?

Ak vás bolí hlava zo smädu, pomôže akýkoľvek bylinkový čaj. Len ho pite vlažný! Horúci by vás zahrial a telo sa v snahe ochladiť sa začne potiť. Tým by ste sa ešte väčšmi odvodnili. Hlavne nečakajte, kým čaj vychladne, a dajte si pohár čistej vody. Ak si do nej hodíte pár lístkov čerstvej medovky, stratí sa bolesť zo smädu ešte rýchlejšie.

Bolieva vás hlava od hladu?

Vyhnite sa bylinkám, ktoré urýchľujú trávenie! Patrí medzi ne mäta, materina dúška, čakanka, archangelika, medovka, nechtík, očianka, palina, pestrec, žihľava alebo šalvia. Niektoré navyše podporujú chuť do jedla, takže ani puškvorec a rebríček nie sú pre vás.

Migréna