Rakovinotvornú látku našli v mozarelle, dezertoch aj v kozmetike! Aj v tej vašej?

Používajú ju, aby potraviny vyzerali čerstvejšie. Oxid titaničitý, prísada E171, patrí k celosvetovo najpoužívanejším bielidlám. Francúzke úrady ho pre vážne podozrenie v potravinách zakážu.

Podľa informácii ministerstva životného prostredia a hospodárstva by mal zákaz používať farbivo titándioxid platiť od 1. januára 2020. Vláda v ňom vidí riziko pre ľudské zdravie.

Lákavo vyzerajúce potraviny

Výrobcovia pridávajú E171 do sladkostí, dezertov či mozarelly, ale aj do kozmetiky, zubných pást a liekov. Výdatne sa využíva aj v lakovníctve a farbiarstve. Pri potravinách sa táto látka používa na dosiahnutie efektu čerstvosti a lesku. Obsahuje veľmi drobné čiastočky, nanočastice, ktoré podľa francúzskych vedcov spôsobujú v tele zápal. Robili pokusy na potkanoch a zistili, že pravidelný orálny príjem titándioxidu poškodzoval ich imunitný systém a zapríčiňoval zápaly čriev.

Predpokladajú, že látka môže spúšťať aj rakovinové procesy. Háčik je však v tom, že zvieracie experimenty sa nedajú bez ďalšieho skúmania aplikovať na človeka. Sú teda potrebné pokusy priamo na ľuďoch. A to je problém. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín EFSA prišiel preto v roku 2016 k záveru, že pre chýbajúce dáta zatiaľ nemožno ústne podávanie titádioxidu považovať za nebezpečné pre konzumentov.

Naozaj škodí len vdychovaný?

Inak sa však úradníci postavili k inhalačným účinkom látky, teda k jej vdychovaniu, napríklad pri opaľovacích prostriedkoch či rôznych lakoch v spreji. Podľa Európskej chemickej agentúry Echa vedecký výskum v týchto prípadoch dostatočne potvrdil možný rakovinotvorný účinok titándioxidu.

Európska komisia na základe záverov chemickej agentúry uznala v roku 2017 titándioxid v sprejoch a lakoch za nebezpečnú látku a označila ju za potenciálne rakovinotvornú. Chemická lobby však vyslovuje pochybnosti o vedeckých štúdiách na túto tému a hovorí o nepodložených katastrofických scenároch. Tvrdí, že ak by to tak bolo, nesmeli by sa výrobky, ktoré obsahujú najmenej 1 percento oxidu titaničitého, recyklovať a malo by sa s nimi nakladať ako s nebezpečným odpadom. To sa však nedeje.

