Raňajky ustrážia tlak. Poradíme, čo na tanier a do šálky

Čím je dobré zapiť rannú praženicu? A čo šálka kávy? Jasné, že ju môžete. No poobede ju vymeňte za niečo oooooveľa lepšie!

Vajcia

Dlho ich lekári zakazovali pre vysoký obsah cholesterolu v žĺtku. Potom sa ukázalo, že srdciarom a tlakárom práveže prospievajú. Nezávisle to potvrdili dva vedecké tímy. Číňania antihypertenzné schopnosti pripísali najmä bielku. Obsahuje špeciálny peptid, ktorý krvný tlak pomáha znižovať. Najmä v praženici nájdete také zlúčeniny, ktoré fungujú rovnako ako ACE inhibítory – lieky na tlak. Už jedno vajce denne znižuje riziko cievnej mozgovej príhody o 12 %! Môže za to najmä vitamín E, luteín zas predchádza upchávaniu tepien. Ako je to s cholesterolom?

Ukázalo sa, že ani za vysokú hladinu „zlého“ LDL cholesterolu nemôžu. Čím viac ho totiž prijmete v strave, tým menej ho vytvorí telo. Ani tak to nepreháňajte. Jedno denne stačí.

►►► Pre zdravé srdce a cholesterol na uzde: Dobré rady, ako sa stravovať

Káva

Káva obsahuje vyše 200 antioxidantov, ktoré chránia srdce a cievy. Dve kávičky denne tlak určite nezvýšia. Ak netrpíte srdcovým zlyhávaním, neohrozia ani srdce. Maximum sú štyri! Samozrejme, bavíme sa o počte porcií, nie šálok. Jedna porcia kávy znamená sedem gramov. A zdravá je len kvalitná zrnková, pripravená pod vysokým

tlakom. Určite nie instantná alebo turecká. A ešte jedna podmienka. Kofeín nemá vplyv na krvný tlak, len ak ho pijete pravidelne. Zistilo sa, že pri zriedkavom pití môže zvýšiť tlak až o 10 mmHg.

Pomoc zo šálky

Vrecúško zeleného čaju v šálke, smoothie či polievke zníži celkovú hladinu cholesterolu. Ak to s počtom vajec v rannej praženici preženiete.

Toto ste o instantnej káve netušili! Skutočne škodí vášmu zdraviu?

Pomoc z postele

20 minút popoludňajšieho šlofíka zmôže viac ako jedna šálka kávy navyše. Vedci zistili, že krátky oddych alebo spánok po obede výrazne podporí aktivitu oblastí mozgu zodpovedných za výkon a tvorivosť. Ľudia, ktorí si radi poobede pospia, majú o 37 % nižšie riziko srdcovo-cievnych ochorení.

Čítajte aj: