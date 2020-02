4+ rastlinky proti baktériám. Fungujú ako antibiotiká, máte ich doma

Ľudstvo pri liečbe vírusových aj bakteriálnych ochorení odnepamäti využívalo rastlinnú a prírodnú liečbu. Chýli sa k veľkému návratu!

Po objave penicilínu, streptomycínu a ďalších antibiotík sa dostali prírodné liečivá do úzadia. No po tom, čo začali umelo vyrobené antibiotiká strácať v boji s mikróbmi dych, sa vedci s vysokým nasadením vrhli na štúdium rastlinných extraktov. „Tieto látky by mohli byť novou účinnou terapiou práve na rezistentné kmene baktérií a boli by aj ekonomicky dostupnejšie,“ myslí si Mgr. Ivana Miláčková, PhD., z Katedry farmakognózie a botaniky Farmaceutickej fakulty UK. Odborníci síce vedia o stovkách rastlinných látok s antibiotickou účinnosťou, no len málo z nich sa zatiaľ dostalo aj do medicínskej praxe. Väčšinou sú to rastlinné látky s lokálnym antibakteriálnym využitím. Účinnosť nasledujúcich je vedecky preverená.

Nerozlučná 3-ka: Antibiotiká, probiotiká, prebiotiká. Riskujete zdravie?

Kamilka

Klasikou medzi liečivými rastlinami je rumanček či kamilka. Kvet rumančeka kamilkového obsahuje látky, ktoré pôsobia antibakteriálne a protizápalovo a je výborný na vyplachovanie úst či kloktanie. „Rumančekový extrakt vo forme kloktadla výrazne znížil krvácavosť pri ochoreniach spojených so zápalom ďasien už po pätnástich dňoch. Tento efekt bol podobný známemu antiseptiku – 0,12-percentnému roztoku chlórhexidínu,“ uvádza farmaceutka ku kamilke. Podobný výsledok sa ukázal aj pri extrakte zo semien granátovníka, čiže granátového jablka.

Ľubovník

Vňať ľubovníka bodkovaného preukázala antibakteriálne a antivírusové účinky a zároveň dobre pôsobí na hojenie rán. „Nedávno sa dokázal podobný efekt vaginálneho krému s obsahom extraktu vňate ľubovníka ako s obsahom metronidazolu v daných koncentráciách v liečbe bakteriálnej vaginitídy,“ chváli Ivana Miláčková ľubovník. Výhodou tohto extraktu je, že neničí laktobacily prospešné pre vaginálne prostredie. Pri užívaní krémov či čajov z ľubovníka sa však treba vyhýbať slnku, lebo zvyšuje citlivosť kože na jeho žiarenie.

VIDEO: Potrebuje vaša choroba nutne antibiotiká? Radí lekárka

Kokos

Kokosový olej pôsobí hlavne proti zlatému stafylokokovi, ale aj proti ďalším baktériám a kandidám. „Najviac účinné zložky kokosového oleja sú kyselina laurová a jej ester monolaurín, no nedosahujú účinnosť klinicky používaných bežných antibiotík. Je to však sľubná zložka topických krémov na podpornú terapiu acne vulgaris, atopickej dermatitídy a drobných bakteriálnych kožných infekcií,“ myslí si odborníčka. Aj kokosový olej však môže spôsobiť alergickú reakciu, vyrážky a svrbenie.

Prírodné probiotiká z kuchyne. Ako naštartovať trávenie bez liekov?

Zelený čaj

Extrakt listov čajovníka čínskeho pôsobí na kmene baktérií, ktoré spôsobujú zubný kaz. „Je pravdepodobné, že sa začne pridávať do prípravkov určených na antibakteriálnu a antikariotickú zubnú hygienu,“ je presvedčená farmaceutka. Odborníci podľa nej testujú aj ďalšie rastlinné extrakty z tradičnej čínskej a indickej medicíny. Možno je len otázkou pár rokov, kým sa objavia ako súčasť potravinových doplnkov, kozmetických či iných prípravkov. „Určite tomu budú predchádzať klinické testy na účinnosť a toxicitu,“ zdôrazňuje Miláčková.

Desiatky ďalších

Lekár prírodnej medicíny MUDr. Josef Jonáš opisuje desiatky ďalších rastlín, ktorých účinky síce nepreverili vedci, ale roky používania v ľudovej praxi, v čínskej medicíne, v starom Egypte či Ríme, u Indiánov, v ajurvéde a podobne. Medzi tými, ktoré rastú aj u nás, spomína Jonáš napríklad bazu čiernu, bazalku, brusnicu, cesnak, cibuľu, zázvor, chren, levanduľu, lopúch, nechtík, očianku, orech, pamajorán, potočnicu, žihľavu, rebríček, skorocel, topoľ, zlatobyľ. „Na rozdiel od synteticky vyrobených antibiotík, u ktorých väčšinou pôsobí jedna hlavná účinná látka, ide pri prírodných antibiotikách o komplex spolupôsobiacich zložiek s rôznou chemicko- -biologickou štruktúrou a účinnosťou,“ uvádza doktor Jonáš.

Hrozba väčšia ako rakovina, spustia ju antibiotiká! Pomôže 10 zásad

Podľa neho je síce okamžitý efekt rastlinných antibiotík slabší než syntetických, ale ich veľká výhoda je, že pôsobia proti zárodkom, ktoré už sú proti priemyselne vyrábaným druhom antibiotík rezistentné. „Pre budúcnosť medicíny budú teda nepochybne čím ďalej, tým významnejšie,“ dodáva lekár. Od užívania syntetických antibiotík neodrádza, no odporúča sa pri nich držať pravidla „najmenej, ako je nutné, a čo najcielenejšie“.

Keď baktérie neprekonajú

Vedci potvrdili, že antibakteriálne účinky má aj med. Najsilnejšie vykazuje manukový a medovicový med. Manukový medicínsky med sa dá kúpiť aj v lekárni, no na bežné ranky, malé popálenia, pľuzgiere, odreniny, rezné rany a podobne je dobrý aj bežný med od včelára. „Med na rane účinkuje preventívne proti infekcii a urýchľuje hojenie,“ vraví Ing. Juraj Majtán, PhD., vedúci laboratória molekulárnej apidológie a apiterapie Ústavu molekulárnej biológie SAV. „Dosiaľ sa nenašla ani jediná baktéria, ktorá by dokázala prekonať účinky medu a začala sa množiť,“ dodáva a odporúča preventívne jesť lyžičku medu denne.

Striebro vyhráva

Vedci z Mendelovej univerzity v Brne dokázali, že nanočastice striebra a najmä selénu sú účinnejšie než antibiotiká – dokážu zabiť zlatého stafylokoka a zároveň nie sú nebezpečné pre ľudské telo.

Čítajte aj: