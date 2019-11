RECEPT: Mrvenička ako od babičky, s tvarohom a vanilkou ako detský sen

Vyzerá tento koláčik podľa vás zložito? Príprava fantastického tvaroháča vás neoberie o viac než pätnásť minút. Hmmm, dobrota!

No nevyzerá naozaj ako od babičky? Autor: Laura Witteková

Tvaroh vás zasýti a vďaka bielkovinám nadlho odoženie pocit hladu. Kalórií sa báť nemusíte. Obsahuje množstvo vitamínov, najmä béčka a bohatý je na minerály.

Vylieči vás

Zostali vám po lete lesné plody? Či už zavárané alebo mrazené, vyberte si obľúbené ovocie a pripravte si cez víkend voňavý koláč. Vedeli ste, že okrem množstva antioxidantov a vitamínov pôsobia proti zápalovým procesom v tele? A ani náhodou nezabudnite na mandľové lupienky. Bude vám vďaka nim slúžiť pamäť a poslúchať vás cholesterol. Bez tých by to nebolo ono! Poďme sa do toho pustiť.

RECEPT: Tvaroháč s mrveničkou

Produkcia a styling: Veronika Kollárová

Potrebujeme:

160 g polohrubej špaldovej múky,

50 g trstinového cukru,

100 g masla,

pol balíčka kypriaceho prášku,

40 g mandľových lupienkov,

Plnka

500 g jemného mäkkého tvarohu,

200 g kyslej smotany,

200 ml mlieka,

4 lyžice medu (podľa chuti),

pol kávovej lyžičky mletej vanilky,

1 balíček vanilkového pudingového prášku,

150 g drobného ovocia (čučoriedok, černíc, malín, ríbezlí – môže byť aj mrazené).

Postup

Rúru zohrejeme na 180 stupňov Celzia. Plech s rozmermi 17 x 23 centimetrov vyložíme papierom na pečenie. Z múky, cukru, masla a kypriaceho prášku spravíme mrveničku. Dve tretiny z nej dáme na dno formy a jemne utlačíme, do zvyšnej tretiny primiešame mandľové lupienky. Náplň pripravíme zmiešaním všetkých prísad okrem ovocia a vylejeme ju na utlačenú mrveničku, posypeme ju drobným ovocím a zasypeme mrveničkou s mandľami. Pečieme 40 minút, po vytiahnutí necháme vychladnúť a až potom krájame.

