RECEPT: Voňavá a liečivá pomoc zo záhrady. Prichystajte si sirup z medovky

Najčastejšie si z nej pripravujeme čaj, ktorý je účinný pri problémoch so spánkom. Domáci sirup z medovky je zase výborným letným osviežením.

Medovka je známa ako veľmi dobrý "uspávač". No táto bylinka má ešte omnoho viac liečivých účinkov. Ukázalo sa, že môže zlepšovať pamäť a čistiť pokožku. Medovku by si mali dopriať najmä pacienti s Alzeimerovou chorobou a sklerotici. Môžete ju usušiť a následne pridávať do limonád. Výborným tipom je aj voňavý medovkový sirup, ktorý bude v týchto horúcich dňoch zaručeným osviežením.

Na prípravu sirupu budeme potrebovať:

30 stoniek medovky

1 kg kryštálového cukru

20 g kyseliny citrónovej

2 litre prevarenej vody

RECEPT: Zelený zázrak menom cuketa. Pripravte si ju 3-krát inak

Postup:

Vodu prevarte a nechajte vychladnúť.

Zo stoniek otrhajte listy a tie dajte do prevarenej už studenej vody. Nechajte ich luhovať na chladnom tmavom mieste 48 hodín.

Následne preceďte zmes cez plátno, nech v sirupe nie sú nečistoty. Prelejte sirup hrnca a pridajte cukor s kyselinou citrónovou.

Pomaly zahrievajte. Keď sa cukor úplne rozpustí, zvýšte teplotu na platni a nechajte sirup prejsť varom.

Sirup nalejte do fliaš, zaviečkute a môžete ich ešte zavariť.

Skladujte v chladničke.

Vyskúšajte tiež: