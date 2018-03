RECEPTY: Zdravá zelená večera na Zelený štvrtok

Zelená je farbou zdravia. Lieči aj upokojuje. Máme pre vás dva tipy, ako sa na Zelený štvrtok dobre a zdravo najesť.

Na Zelený štvrtok sa malo jesť vždy niečo zelené, aby bol človek zdravý. Príprava zeleninových jedál mala tiež zabezpečiť dobrú úrodu. V južnejších krajoch Slovenska, kde bolo už teplejšie, si varili naši predkovia šťaveľ, špenát, polievku z jarných byliniek, dokonca aj prívarok z lístkov mladej žihľavy.

Zelená na viacero spôsobov

Výživa z čerstvých zelených potravín chráni organizmus proti útoku voľných radikálov. Obsahujú predovšetkým chlorofyl, zelené farbivo, ktoré zabezpečuje bunkové dýchanie a tým správne funkcie orgánov. Ďalej kyselinu listovú, vápnik, vlákninu, vitamín C, karotenoidy a saponíny, ktoré pomáhajú udržiavať optimálnu hladinu cholesterolu.

So Zeleným štvrtkom sa najčastejšie spája špenát. Bohužiaľ, mnohým z nás sa zase špenát spája s rozvareným prívarkom príšernej chuti v škôlke a školskej jedálni. Ak ste sa zaprisahali, že túto zelenú hmotu už v živote nedáte do úst, robíte chybu. Cestoviny s čerstvými špenátovými listami či špenátové knedličky s ricottou nemajú nič spoločné so strašiakom z detstva. Vyskúšajte náš tip na recept.

Špenátový omyl

„Aby som presvedčil zarytých odporcov špenátu, pripravil by som ho inak, ako ho poznáme zo školských jedální. Napríklad by som čerstvé listy špenátu dal do šalátu,“ radí šéfkuchár Jaroslav Žídek. Aj keď on sám bol so špenátom v školskej jedálni spokojný, vie presne, kde robili chybu vtedajšie kuchárky. „Špenát pri dlhom varení zoxiduje a zosivie, a tak z toho vznikla sivá hmota bez chuti,“ dodal známy šéfkuchár.

Špenátové knedle s ricottou



Foto: Peter Záhradník

Potrebujeme:

150 g čerstvého špenátu,

250 g ricotty,

soľ,

1 žĺtok,

6 plátkov sušenej šunky,

sušený cesnak,

hrubú múku na zahustenie,

mleté čierne korenie,

mletý muškátový oriešok,

olivový olej,

sušené oregano,

lístky čerstvého oregana.

Postup

Listy čerstvého špenátu naparíme, odstavíme a necháme vychladnúť. Po vychladnutí špenát nadrobno pokrájame. Pridáme ricottu, žĺtok, posolíme, okoreníme mletým čiernym korením, ochutíme sušeným cesnakom a mletým muškátovým orieškom. Pridáme toľko hrubej múky, aby sme mohli mokrými rukami tvarovať okrúhle knedle. Vložíme ich do hrnca s posolenou vodou a na miernom ohni varíme 7 – 10 minút. Uvarené knedle dáme na tanier a pridáme plátky šunky. Prelejeme olivovým olejom zmiešaným so sušeným oreganom a ozdobíme lístkami čerstvého oregana.

Jarný šalát s lososom



Foto: Shutterstock.com

Potrebujeme:

170 g listov miešaného šalátu,

200 g údeného lososa,

50 g mozzarelly,

soľ,

mleté čierne korenie,

citrónová šťava,

olivový olej,

kôpor,

cukor.

Postup

Listy šalátu umyjeme, osušíme, natrháme na menšie kúsky a dáme do misky. Pokvapkáme olivovým olejom, posolíme, okoreníme, pokvapkáme citrónovou šťavou a ochutíme cukrom. Premiešame a necháme chvíľu odstáť. Potom do šalátu pridáme kúsky údeného lososa a natrhanú mozzarellu. Premiešame, ozdobíme lístkami kôpru. Podávame s bielym pečivom.

