Rozhodli ste sa nejesť mäso? Tipy, ako do svojho jedálnička zaradiť tie správne proteíny

Nezabúdajte, že organizmu neprospieva nedostatok ani prebytok bielkovín.

Strukoviny, quinoa a iné rastlinné potraviny sú síce pre telo veľmi osožné, ale okrem potrebných bielkovín sa v nich nachádzajú látky, ktoré brzdia vstrebávanie niektorých živín. Trebárs železa, ktoré je potrebné pre optimálny rast a rozvoj ľudského tela. Navyše pomáha metabolizovať bielkoviny a zohráva dôležitú úlohu pri tvorbe hemoglobínu i červených krviniek. „Železo z rastlinných bielkovín telo nevie tak využiť ako to, ktoré získa zo živočíšnych potravín. V nich sa vyskytuje pre telo ľahšie vstrebateľná forma. V rastlinných pokrmoch sa nevyskytuje ani vitamín D. Ten zasa posilňuje imunitný systém a je potrebný na udržanie správnej hustoty kostí,“ prezrádza odborníčka. Ale, pozor! Ak ste si práve povedali, že po vylúčení mäsa sa určite nechcete dopracovať k deficitu uvedených živín, dobrý nie je ani opačný extrém – konzumovať veľké množstvá vajíčok či mliečnych produktov, najmä plnotučných. Obsahujú veľa škodlivých nasýtených tukov, ktoré zvyšujú riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení.

Jogurt a syr nestačia

Obávate sa, že po vyradení mäsových výrobkov prídete o svalstvo? „Ak je príjem rastlinných a iných živočíšnych bielkovín dostatočný, nič také by sa nemalo prihodiť. Primerané množstvo znamená skonzumovať 1 gram bielkovín na 1 kilogram hmotnosti,“ uvádza odborníčka. Koľko ich obsahuje konkrétna potravina, zistíte na etikete, ale napríklad 200 gramov tvarohu vám venuje približne 20 gramov bielkovín. Ak vážite 60 kíl, znamená to, že po zjedení tejto porcie tvarohu ste získali tretinovú dennú dávku proteínov. Je to slušné množstvo, no určite vám pri takej hmotnosti nepostačí.

„Organizmu neprospieva nedostatok ani prebytok bielkovín. Pre Slovensko je však typickejší nízky príjem bielkovín. Mnohí si myslia, že keď si ráno dajú jogurt, na obed kus mäsa a večer trochu tvrdého syra, pokryli tým dennú dávku bielkovín. Obvykle to tak nie je. Napríklad v bežnom balení jogurtu sa nachádzajú len približne 2 až 3 gramy bielkovín. 100 gramová porcia tvrdého syra síce obsahuje aj 20 gramov, no vzhľadom na vyšší obsah tukov nie je dobré zjesť ho na jedno posedenie až toľko. Menej tučné sú krémové tvarohové syry,“ radí nutričná špecialistka.

Radšej rastlinné

Ďalší dôvod, prečo je bežná slovenská strava chudobnejšia na obsah bielkovín, je zrejme aj nižšia popularita strukovín. Na tanieri sa zvyknú objaviť prinajlepšom raz za mesiac, hoci by ste ich mali konzumovať 2, až 3-krát týždenne. Aj vajíčka naďalej doplácajú na negatívne správy, ktoré sa už dávno vyvrátili. Ak totiž nemáte problémy s metabolizmom cholesterolu, nie je dôvod vyhýbať sa im. Nemusíte ich konzumovať každý deň, stačí si dať 2 až 3 vajcia za týždeň. „Sú predsa aj iné zdroje bielkovín a jednostrannosť v stravovaní nie je žiaduca, prospešnejšia je pestrosť. Znamená to, skúšať nové pokrmy, striedať ich a nebáť sa s nimi experimentovať,“ prezrádza Gabriela Slováková, ktorá upozorňuje na ďalší častý problém. „Nedostatočný prívod proteínov môžu mať aj starší muži a ženy.

Mnohí už totiž užívajú lieky na cholesterol či vysoký tlak. Tieto prípravky však zaťažujú obličky, preto im obvykle v kardiologických alebo interných ambulanciách odporúčajú prijímať radšej menej proteínov. Považujú ich už totiž za ľudí s potenciálnymi problémami obličiek, ktorým by zvýšený prívod bielkovín mohol uškodiť. Dôsledkom však môže byť ubúdanie svalstva a následné zdravotné problémy. Napriek spomínaným diagnózam im preto odporúčam prijímať aj bielkoviny, no v tom prípade sú vhodnejšie rastlinné. Pri nich doteraz nebolo preukázané, že by škodili obličkám,“ ozrejmuje odborníčka.

Deti potrebujú oboje

Ak sa vám situácia okolo mäsa čoraz viac nepáči a chcete ho deťom vylúčiť z jedálneho lístka, radšej si to premyslite. „Neodporúča sa, aby deti jedli iba rastlinné bielkoviny, pretože im vinou takého typu stravovania hrozí nedostatok vitamínu B12. Ten sa totiž nachádza iba v živočíšnych produktoch. Pre dieťa je nevyhnutný, potrebuje ho pre správny vývoj. Z rastlinných produktov, žiaľ, nezíska ani vitamín D. Máme ho síce aj vďaka slnku, nie však celoročne. Je tiež pravda, že malé deti tento vitamín užívajú aj vo forme kvapiek, ale nie dlho. Ak by potom nejedli ani jogurty, syry či vajíčka, museli by ho neskôr dopĺňať vo forme výživových doplnkov. Navyše deti potrebujú aj zinok a železo. Z rastlín ho však ľudské telo nevie tak spracovať ako zo živočíšnych produktov. Preto je pri deťoch v tomto smere opatrnosť na mieste,“ varuje Gabriela Slováková.

Aké mlieko?

Ak vám kravské mlieko príliš nechutí a nechcete sa mlieka vzdať, nahraďte ho kozím či ovčím. Z hľadiska obsahu bielkovín je vhodné aj sójové, no iné rastlinné mlieka vám bielkoviny do tela neprivedú. Napríklad mandľové mlieko je zložené hlavne z vody, cukru a výťažku orechov. „Mám skúsenosť, že ľudia síce odmietajú mlieko, no iné mliečne produkty konzumujú, čo je dobré. Iní zasa vôbec nejedia mliečne produkty, ale nahrádzajú ich rybami. Tie sú výborným zdrojom proteínov, tiež vitamínu D. Ak si môžete vybrať, najlepšie sú čerstvé ryby,“ radí Gabriela Slováková. K rybacine si pridajte nejakú zeleninu a fazuľu či hrášok, tiež klíčky, aj v nich sú bielkoviny.

