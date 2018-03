Skladujete olivový olej, ako sa patrí? Na tomto mieste ho zničíte

Je chutný, výživný a zdravý. Ale len ak neurobíte tri základné chyby.

Milióny z nás ho používajú každý deň. V šaláte či na špagetách panenský olivový olej pomáha redukovať hladinu zlého cholesterolu, dodať telu antioxidanty a nenasýtené mastné kyseliny. Narozdiel od vína, olivový olej nezreje do lepšej chuti a platia preň zvláštne pravidlá. Vzduch, svetlo a teplo sú preň najväčšími nepriateľmi. Chránite ho?

Nemá byť na dosah

Ak si viete vybrať naozaj kvalitný olivový olej, viete ako má chutiť. Jemne horko, pripomína vám niečo z ovocia, zeleniny, či trávy. A podstatná je aj vôňa tesne po otvorení. Správna zmes voní a chutí z neho však rýchlo vyprchá, ak fľašu s ním položíte tam kam nepatrí. Podľa expertov na varenie z Good Housekeeping Institute (GHI) je úplne najhoršie miesto práve to, kde ho položí väčšina z nás. Vedľa sporáka alebo varnej dosky. Zistenia inštitútu však ukázali, že dobre osvetlené a vyhriate miesto na vašej pracovnej doske olivový olej prinesie "octovejšiu", stuchnutú chuť.

Ideálne miesto

Ideálne miesto pre olivový olej je naopak chládok – ideálne medzi 14 až 18 stupňami Celzia, v tmavej miestnosti a fľaši s tesným vrchnákom. Takto mu chuť i vitamíny vydržia aj dva roky, ale len do doby, kým ho neotvoríte. Otvorený ho musíte spotrebovať do šiestich mesiacov. Už počas tejto doby stratí 20-30% vitamínu E. Ak ho nezatvárate vôbec, o všetok príde už do štyroch mesiacov. A to isté s vitamínmi robí aj teplota pri vyprážaní. Na horúcu panvicu naozaj nepatrí.

