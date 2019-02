Navštívili sme: Slovenské sladkosti bez chémie. Z medu a byliniek

Med, čili, jahody, pomaranč, ale aj konope sú základom ručne vyrábaných cukríkov, ktoré neobsahujú žiadnu umelú prísadu. Vymyslela ich strojná inžinierka Romana Machová.

Neveľkú trnavskú prevádzku na ručnú výrobu medových cukroviniek založila pred vyše siedmimi rokmi strojná inžinieka Romana Machová, bývalá manažérka viacerých priemyselných podnikov. Receptúra, podľa ktorej vyrábajú sladkosti z prírodných surovín a bez akejkoľvek umelej prísady, sa zrodila veľmi rýchlo a nestojí za ňou žiadny cukrovinkár, ale samotná Romana a jej partner, mineralóg Jerry. „Dvadsať rokov svojho kariérneho života som strávila na rôznych manažérskych pozíciách. Optimalizovala som výrobu, zvyšovala produktivitu, ale keď som sa obzrela späť, nevidela som nič podstatné, čo by po mne ostalo,“ spomína Romana, ako v nej začalo rásť presvedčenie, že nastal čas na zmenu. Bolo jej jasné, že chce niečo vyrábať. „Vedela som, že to musí byť čosi užitočné, také, čo bude dobré aj pre iných. Dovtedy som totiž zo svojej práce tento pocit nemala.“

Stuhnuté lízanky čakajú na zabalenie. Foto: Robo Hubač

Pamätný kastrólik

Nakoniec jej voľba padla na výrobu sladkostí, ktoré by neobsahovali žiadnu chémiu, ale, naopak, liečivé bylinky. A tak skúšala, či to zvládne. Prišla domov z práce, zhodila biznis oblečenie a postavila sa k sporáku. „Naštudovala som si z internetu nejaké recepty a v malom kastróliku, ktorý mám dodnes, som doma na plynovom sporáku, s notebookom položeným vedľa, varila pokusne sladké zmesi. Mordovala som sa s tým tri týždne, no stále mi to nevychádzalo.“ Až keď sa z dlhodobého pobytu v zahraničí vrátil jej životný a zároveň biznis partner Jerry, ktorý je vyštudovaný chemik, receptúra získala správnu formu. „Pozrel, s čím sa trápim, a hneď mi poradil, akú teplotu treba nastaviť a podobne. Dodnes varíme podľa toho,“ usmieva sa Romana. Jej súčasný cieľ je vytlačiť z receptúry agávový sirup.

Varíme a balíme

„Každé ráno začíname dovarením medovo-cukrovej zmesi, ktorú si urobíme deň vopred. Keď ju odstavíme, pridáme trošku čerstvej citrónovej šťavy, ktorá funguje ako konzervant, prisypeme bylinky, prípadne pár kvapiek prírodnej silice. Horúcu zmes potom nalievame do silikónových formičiek a asi za štvrť hodiny sú cukríky či lízanky stvrdnuté. Vysypeme ich do práškového cukru a sú pripravené na balenie. Medzitým varíme základnú zmes na ďalší deň,“ opisuje zabehnutý stereotyp v prevádzke Martina Nemčeková.



Všetko v prevádzke sa robí ručne, od varenia sladkej zmesi po balenie hotových cukríkov. Foto: Robo Hubač

Romana sa snaží svoju výrobu stavať hlavne na lokálnych dodávateľoch. Základom je med a bylinky. „Chute zákazníkov sa menia aj podľa ročného obdobia. V lete ide na odbyt hlavne levanduľa či mäta, v zime škorica, zázvor, káva, šalvia, lipa, no a brusnica je obľúbená po celý rok,“ vymenúva usmievavá Martina. V ponuke je tiež pomaranč, citrónová tráva, konope, eukalyptus... „Najväčšia zábava je vtedy, keď robíme cukríky s príchuťou čili. Musíme mať nasadené plynové masky, inak by sme v jednom kuse kašľali a kýchali,“ dodáva.

Ďalšie plány

Hoci sú Romanine medové sladkosti na pohľad nenápadné či dokonca fádne, cestu k spotrebiteľom, ktorým záleží na kvalite toho, čo vložia do úst sebe či svojim deťom, si našli pomerne rýchlo. „Nevyšlo nám to iba s pivovými lízankami pre dospelých,“ priznáva podnikateľka, ktorá sa s partnerom čoskoro pustí do varenia skutočného piva. „Azda už na jar spustíme s Jerrym v Majcichove minipivovar. Rada by som doň prispela nejakým pivom pre ženy. Možno bude dulové alebo šípkové...“ premýšľa nahlas Romana. Jej prioritou však ostávajú medové cukríky. Rada by sa dopracovala k prírodným sladkostiam, ktoré nebudú obsahovať žiadny cukor.

