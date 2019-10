Šokujúce odhalenie: V mäse možno zjete rakovinu, môžete sa nakaziť?

Ak mäsiar nájde u zvieraťa nádor, vyreže ho a mäso predá. Naozaj veriť úradom, že nám nič nehrozí?

Sociálnymi médiami prebehla správa s výstražnou fotkou. Kus hovädziny s lesklým sivým útvarom v tvare fazule. Je to nádor, ktorý odtiaľ zakrátko mäsiar odstráni nožom. Predaj zvyšku zvieraťa priamym konzumentom podľa britských médií pripustili na Twitteri dvaja mäsiari. „Pracoval som v tomto odvetví päť rokov. Je to úplná pravda,“ priznáva Lucky bežnú prax. Niečo také vám pri vychutnávaní steaku nenapadne. No dáva to logiku. Náklady na každý kilogram pochúťky sú vysoké. Kto by vyhadzoval mŕtvolu celého zvieraťa pre problém vo veľkosti fazule?

Normálka?

To, že na pulty obchodov by sa mohlo dostať choré zviera, pripúšťajú aj niektorí svetoví odborníci na bezpečnosť potravín. Daryl Jacobs s osemročnou praxou veterinárneho lekára, počas ktorej vyšetril vyše 80-tisíc kráv, tvrdí, že pravdepodobne aj jeho rukami s požehnaním prešli kusy hovädziny s rakovinou oka. Myslí si, že to isté robia aj ďalší inšpektori. Naozaj? Americký Department of Agriculture, teda federálny úrad zodpovedný za dodržiavanie zákona v oblasti farmárstva, lesníctva a potravín, v minulosti za pokus o predaj mäsa z kráv s očným nádorom predáka kalifornského bitúnka odsúdil na dva roky väzenia.

Zákony nepustia

V reakcii na fotku v sociálnych médiách britská Agentúra pre potravinové normy (The Food Standards Agency) uviedla, že v skutočnosti nezobrazuje nádor, ale cystu. „Ak sa na bitúnku v čerstvom mäse vyskytnú nálezy, odstránia sa. Ak sú rozšírené, vyradia sa z predaja aj všetky vnútornosti alebo celé zviera,“ uisťuje. „Prehliadku mäsa upravuje európska legislatíva. Na trh Európskej únie sa môže uviesť len mäso jatočných zvierat zabitých na schválených bitúnkoch a prehliadnutých úradným veterinárnym lekárom regionálnej veterinárnej a potravinovej správy pred zabitím a po zabití. V prípade zistení patologických zmien sa jednotlivé časti alebo celé zviera posúdia ako nepožívateľné a neuvedie sa do potravinového reťazca,“ potvrdzuje vedúca Kancelárie ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Mgr. Paulína Kojnok.

Nenakazí

Ak si úrady robia svoju prácu poctivo, tumor v mäse ste zrejme nikdy nezjedli. Obavy o zdravie sú podľa odborníkov v každom prípade zbytočné. „Ak pripustíme, že skonzumovanie rakoviny vyvolá rakovinu, museli by sme predpokladať, že je nákazlivá. Ale rakovina je viac proces ako ‚vec‘. Výskumy ukazujú, že nádorové bunky sa nemôžu šíriť z mŕtveho zvieraťa. Vyskytol sa však prípad laborantky, ktorá sa náhodou pichla ihlou s bunkami rakoviny čriev. Na ruke sa jej neskôr vyvinul nádor,“ približuje biologička a novinárka Yasmin Tayagová jeden z prípadov, ktorý možno považovať za časovú náhodu. Je pravda, že niektoré druhy rakoviny sa spájajú s vírusovou alebo bakteriálnou infekciou. To však neznamená, že prenosná je samotná rakovina. Človek sa nakazí infekciou, nie rakovinou. Navyše, tepelnou úpravou a tráviacim procesom by sa bunky rakoviny z mäsa rozložili na neškodné základné časti ako aminokyseliny, tuky a sacharidy.

Opatrne

Miera rizika, že z prehltnutej rakoviny dostanete ďalšiu, ostáva neznáma. Jaydee Hansonová, biologička a politická analytička z Centra pre bezpečnosť potravín (Center for Food Safety), neziskovej skupiny obhajcov práv konzumentov, však upozorňuje: „Krava s rakovinou mohla mať pravdepodobne aj poruchy imunitného systému s náchylnosťou na ochorenia dýchacích ciest a zažívacieho traktu vrátane E. coli,“ zvažuje expertka aj kvalitu starostlivosti farmára o kravu, ktorá rakovinu vôbec dostane. Opatrnosť sa oplatí. Kupujte mäso s čo najmenšou spracovateľskou históriou, ideálne z overeného chovateľského zdroja. Spotrebu tmavých druhov, najmä po vyprážaní, znížte aj z iného dôvodu. „Strava bohatá na červené mäso a mäsové výrobky je rizikovým faktorom hlavne pre rakovinu hrubého čreva a žalúdka. Môže zvyšovať aj riziko vzniku rakoviny prsníka, prostaty, pankreasu a močového mechúra,“ pripomína onkologička MUDr. Bibiána Brezinová.

