Špenát už neohrievajte, tvoria sa v ňom jedy! Čo s ním?

Prízvukujú to gazdinky aj odborníci. Tvrdia, že sa v ňom tvoria jedovaté látky. Nie vždy ale musíte nedojedený zvyšok vyhodiť.

Ak z neho ostane, napriek tomu, že nerady plytváme, vyhodíme ho do koša. Veď už naše staré mamy nás učili, že sa nesmie druhý raz ohrievať.

Zvyšok môžete zamraziť

Ich praktická rada má skutočne medicínske pozadie. V rastlinách špenátu sa hromadí v čase rastu väčšie množstvo dusičnanov z pôdy. To by nebol až taký problém. Za určitých podmienok však môžu mikroorganizmy premeniť dusičnany na dusitany. To sa deje napríklad vtedy, keď necháme hotový uvarený špenát stáť dlhší čas pri izbovej teplote, alebo keď ho znovu zohrievame. Dusitany sa v spojení s bielkovinami sa menia na škodlivé nitrozamíny, ktoré patria k rakovinotvorným látkam.

Toto odporúčanie však malo zmysel v časoch, keď neexistovali mrazničky. Dnes už neplatí. Stačí, ak uvarený špenát čo najskôr ochladíte a prikrytý ho necháte zmraziť. Potom ho môžete raz rozmraziť a zohriať bez toho, aby sa z neho uvoľnili nebezpečné látky. Smiete ho dokonca zohriať v mikrovlnke, ale rýchlo, a nedržte ho dlhší čas v teplom stave.

Pozor, nepodávajte ho bábätkám do 6-tich mesiacov! Malé deti môže reagovať už na malé množstvo dusitanov v ňom.

Málo železa, veľa antioxidantov

Ďalším mýtom o špenáte je, že obsahuje veľa železa. Postarala sa oň drobná chybička. Pri prvej analýze tejto zaujímavej zeleniny v roku 1890 sa niekomu pošmykla ruka a desatinná čiarka zmenila miesto. Z hodnoty 3,5 miligramu sa zrazu stalo 35 miligramu. K rozšíreniu tohto mýtu prispel obľúbený animovaného filmu o Pepkovi námorníkovi, ktorý čerpá silu práve z tejto zeleniny.

Hoci nemá toľko železa, koľko by sme chceli, obsahuje veľa vitamínu C, E a antioxidantov. Tie majú veľký význam v prevencii pred Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou. V porovnaní s brokolicou má štyrikrát viac betakarotému a trikrát viac luteínu. Je v ňom vláknina, ktorá znižuje hladinu cholesterolu v krvi, a kyselina listová, ktorá sa odporúča najmä tehotným ženám na prevenciu pred poškodením plodu. Okrem toho znižuje hladinu bielkoviny cysteín, tým aj riziko ischemickej choroby srdca.

