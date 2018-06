Spoznajte TOP potraviny, ktoré vás ráno naštartujú a zasýtia na dlho

Vyhovárať sa na nedostatok času neobstojí. Raňajky sú dôležité prvé jedlo, ktoré vám dodajú energiu na niekoľko hodín.

Prvé ranné jedlo doplní chýbajúce živiny, pomôže so sústredením a zlepší náladu. Autor: Shutterstock.com

Raňajky sú dôležité pre dobrý štart do nového dňa a rozbeh metabolizmus. Ak chudnete alebo sa snažíte udržať si váhu, určite na prvé jedlo ráno nikdy nezabúdajte. A doprajte si také, ktoré vás zasýti nadlho, aby vás hlad nedobehol už doobeda a vy budete uvažovať, čo by ste opäť zjedli.

Čítajte: Zasýťte sa vlákninou a schudnite. HRNČEK zmeria, koľko stačí

Vyhladované telo

Podľa odborníkov by mali raňajky tvoriť okolo 25% celkového denného príjmu energie. Prvé jedlo dňa po dlhej nočnej prestávke naštartuje telo a dodá mu potrebnú energiu počas doobedia. Ak si nedoprajete dostatočne sýte raňajky, budete skoro unavení a môžete mať problém so sústredením. Dodajte preto svojmu telu hneď z rána dostatok vitamínov, minerálov a vlákninu s jedlom, ktoré je chutné, sýte, ale nezaťaží vám žalúdok.

Ovsené vločky

Uvarte si z nich kašu, ktorú ochutíte nastrúhaným jablkom, ochuťte škoricou a hrozienkami. Alebo si do kaše vmiešajte rôzne čerstvé alebo sušené ovocie, nezabudnite na orechy a semienka. Takéto jedlo vám dodá energiu na celé doobedie a vy zjete o tretinu menší obed, tvrdia odborníci. Tí skúmaním zistili, že vločky majú nízky glykemický index. To znamená, že udržiavajú stabilnú hladinu krvného cukru, preto z nich nebudete rýchlo hladní. Podľa vedcov môže za to vysoký podiel vlákniny. Vločky tak vstrebávajú veľa vody a starajú sa o pocit plného žalúdka. Hovoríme však o naturálnych vločkách, nie ochutených a zapekaných, ktoré obsahujú veľké množstvo najmä rafinovaného cukru.

8 prekvapivých tipov, ako zaručene oklamete hlad a znížite apetít