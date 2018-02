Strašiak palmový olej: Naozaj je taký škodlivý?

Dostali ste chuť na maslové sušienky a zistili ste, že namiesto masla obsahujú iba palmový olej? Takých by sa našlo, ale môžu vám skutočne ublížiť?

Naozaj je však dôvod báť sa ho, keď nájsť hotový výrobok bez neho je takmer nemožné?

Nehodnotný?

Na rozdiel od iných rastlinných olejov má ten palmový viac nasýtených mastných kyselín. Tie sú menej zdraviu prospešné než nenasýtené kyseliny. Najmä ak máte tukov v jedálnom lístku priveľa. „Problém je, keď sa palmovým tukom nahrádzajú výživovo hodnotnejšie tuky v pečive a sladkostiach,“ hovorí expertka na výživu Jana Jurkovičová, ktorej je jasné, prečo to výrobcovia robia. Palmový olej sa teší obľube u výrobcov najmä preto, lebo je lacnejší, znesie vyššie teploty a neprepaľuje sa.

Mnohostranný

A čo je nemenej dôležité, palmový olej je chuťovo neutrálny. Takže, ak o ňom neviete, na jazyku ho neodhalíte. „Poleva na keksíku vďaka nemu dobre drží tvar a neláme sa. Cukrárske plnky vďaka nemu vydržia tuhé aspoň dva dni v chladiacej vitríne. Rožtek z lístkového cesta najlepšie chutí chrumkavý a nadýchaný, práve vďaka palmovému oleju. Výrobcovia čipsov na ňom z ekonomických dôvodov pražia a v instantných polievkach zas vytvára pekné olejové oká bez hrudiek,“ menuje nutričná terapeutka Monika Mareková jeho schopnosti.

Kde je pravda?

A tak keď sa objavili štúdie, ktoré pozdvihli palmový tuk na úroveň olivového, mnohí za tým videli práve lobby potravinárov, ktorí si bez neho nevedia predstaviť život. „V niektorých štúdiách palmový olej skutočne označili za rovnocenný olivovému, ale iba vďaka veľkému obsahu mononenasýtenej kyseliny olejovej, ktorá tvorí približne 50 - 80 % olivového oleja. Nevýhodou je, že spolu s ňou príjmete v polotovaroch aj veľa iných tukov, cukru, soli a naopak málo nutrične prospešných látok," vysvetľuje nutričná terapeutka Monika Mareková. A to je nebezpečné najmä pre srdciarov.

Plody, z ktorých sa vyrába palmový olej Zdroj: Shutterstock.com

Ani z palmy nepochádza len jeden olej. „Palmové aj palmojadrové oleje pochádzajú z rovnakej plodiny, no majú odlišné zloženie. Zatiaľ čo palmový olej z dužiny obsahuje asi 50 % nasýtených mastných kyselín, palmojadrový až 86 %,“ uvádza kardiológ Jan Piťha. Výrobcovia sú povinní ich na etikete rozlišovať a uvádzať presne.

„Palmové a palmovojadrové oleje, vzhľadom k tomu, že ide o oleje získavané z rozdielnych častí rastliny a tiež s rozdielnymi vlastnosťami, je potrebné rozlišovať a pri umiestnení na trh označiť rozdielnym názvom,“ potvrdzuje Ing. Blanka Remžová zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.

Ruku na srdce

Nielen srdciari by mali dbať na prísun zdravších tukov s výraznou prevahou nenasýtených mastných kyselín. „Také tuky sú väčšinou tekuté a patria medzi ne rastlinné oleje, tuky z orechov a zo semienok, či z rýb. Majú neutrálny či dokonca priaznivý vplyv na zdravie, predovšetkým na srdcovocievny systém. Mali by tvoriť približne 70 % všetkých tukov, ktoré prijímame. Tie tuhé, v ktorých prevažujú nasýtené mastné kyseliny, by sme mali obmedziť na 30 %,“ odporúča kardiológ Jan Piťha, s ktorým súhlasí aj Jana Jurkovičová: „Palmový olej je určite lepšia voľba než margaríny s možným obsahom transmastných kyselín.“ No určite nie v sušienkach alebo v lupienkoch...

Nenahraditeľný?

Palmový olej však nemajú v zuboch len odborníci na výživu, ale hlavne ekológovia. Aby sa mali kde vysádzať množstvá paliem, extrémne sa klčujú pralesy. Výrobcovia, ktorí chcú byť priateľskí k prírode, začínajú experimentovať s inými tukmi. Mnohí kuchári ho menia za repkový olej.

Kde sa nachádza?

Palmový olej sa nachádza v trvanlivom pečive, sladkostiach, lupienkoch, syrových a smotanových náhradách z rastlinného tuku, v margarínoch, ale aj v mrazených pokrmoch a zmrzline, v instantných výrobkoch, bujónoch, lacných orieškových maslách, v sušenom mlieku, dokonca aj v detských príkrmoch a dojčenskej výžive. Vo veľkom sa takisto používa pri výrobe biopalív a v kozmetike – v pracích práškoch, rúžoch, šampónoch na vlasy, pastách na zuby alebo v pleťových krémoch. Keďže je chuťovo neutrálny, čítajte zloženie výrobku!

