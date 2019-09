Superpotravina alebo otrava? Expert o palmovom oleji, jeho závery budete ľutovať

Experti sa nevedia dohodnúť . Aká je pravda o palmovom oleji?

Kúpite ho v keksíkoch, v rožkoch, zmrzline či dokonca v kozmetike. Ani netušíte, kam všade sa palmový olej ako „skrytá“ zložka prepašuje. Aby výrobok držal tvar, konzistenciu, mal chuť, vôňu i trvanlivosť. Pre výrobcov praktický a lacný, no pre organizmus spotrebiteľa...? „Dočítate sa, že nie je zdravý ani ekologický, že by sme mali používať hlavne tuzemské oleje. Mrzí ma však, že sa dozviete len to negatívne. Nie som jeho zástanca, no chcel by som upozorniť na skutočnosti, o ktorých sa málo píše,“ hovorí docent Jiří Brát z Českej spoločnosti chemickej, ktorý sa problematike palmového oleja venuje tridsať rokov. Čím je táto surovina taká zaujímavá a odkiaľ sa berú spory o jej prospechu?

Kauza cholesterol

„Palma olejná sa pestuje v oblasti rovníka. Palmový olej sa získava z dužiny a palmojadrový z jadra, zo semena. Je to tuk, ktorý dodáva neutrálnu chuť a vôňu, množstvu výrobkov krehkosť a chrumkavosť. Je stabilný pre vyšší podiel nasýtených mastných kyselín. Hodí sa do nátierok či roztierateľných tukov,“ približuje, kde ste sa s ním už stretli. V roku 2012 bol najprodukovanejším olejom na svete. Povesť však začal strácať, keď sa v jednej štúdii ukázalo, že zvyšuje hladinu LDL cholesterolu spájaného s ochoreniami srdca a rizikom infarktu pre vyšší obsah nasýtených tukov. V porovnaní s ním ostatné druhy rastlinných olejov ho znižovali. Ďalší experiment na zvieratách potvrdil, že konzumácia palmového oleja opakovane zahrievaného na vysokú teplotu môže spôsobiť ukladanie cholesterolových plátov v cievach. Dôsledok? Lekári ho aj s ostatnými tropickými olejmi prestali srdciarom i zdravým ľuďom odporúčať.

Lepší ako kokosový?

Je pravda, že na nezdravé tuky je v porovnaní s inými rastlinnými olejmi bohatší. „Palmový olej má päťdesiat percent nasýtených mastných kyselín, päťdesiat percent nenasýtených. Vďaka vyššiemu obsahu nasýtených tukov má dlhú dobu spotreby a vyvoláva príjemný pocit v ústach. Tuky, tak ako ich získavame z prírody, nie vždy spĺňajú požiadavky žuvateľnosti, preto ich musíme modifikovať do želanej podoby. Tropické tuky sa tomu najviac približujú a majú rozhodne lepšie zloženie ako čiastočne stužené tuky používané v potravinách,“ obhajuje túto voľbu docent Brát.

„Videl som príspevok, ako aktivisti tlieskali pekárni, že používa namiesto palmového oleja kakaové maslo. Ale nikto sa nezamyslí, že aj pre kakaové maslo sa vytínajú stromy, navyše má vyššiu cenu. Rovnako sa dočítate, že palmový olej je zabijak, zatiaľ čo kokosový sa z nejakého dôvodu prezentuje ako superpotravina. Vždy záleží z pohľadu akých rizikových faktorov jednotlivé tuky posudzujeme. Palmojadrový je kokosovému v obsahu nasýtených mastných kyselín veľmi podobný a dokonca o niečo lepší. Z hľadiska vplyvu na vznik aterosklerózy a krvných zrazenín je na tom kokosový horšie, nasledovaný mliečnym tukom. V prípade vplyvu na pomer celkového a HDL cholesterolu v krvi je na tom kokosový tuk lepšie ako palmový olej, ale oba sú lepšie ako maslo,“ hodnotí chemik.

Nájdete ho v:

orechových maslách, cereáliách, chlebe, trvanlivom pečive,

proteínových tyčinkách, diétnych výrobkoch, sladkostiach,

lupienkoch, čokoláde, margaríne, smotane do kávy, v sušenom mlieku,

mrazených potravinách, zmrzline,

instantných výrobkoch, bujónoch,

v detských pokrmoch, dojčenskej výžive,

ale aj v zubnej paste, mydle, krémoch, kozmetike, či v biopalive

Červený

Navyše niektoré vedecké zistenia nasvedčujú tomu, že palmový olej rizikové faktory vzniku srdcových ochorení vrátane cholesterolu ovplyvňuje pozitívne. Tokotrienoly zo skupiny vitamínov E v ňom pomáhajú chrániť polynenasýtené tuky v mozgu, spomaľujú tak postup demencie, znižujú riziko cievnej mozgovej príhody a bránia rastu mozgových nádorov.

Na Fakulte farmácie Universiti Teknologi Mara v Malajzii skupine pacientov s mozgovými léziami užívajúcimi tokotrienoly z palmového oleja rástli nálezy pomalšie oproti placebovej skupine. Kritici však upozorňujú, že v jeho prospech znejúce závery pochádzajú takmer výlučne z krajín, kde sa palma olejná pestuje, teda z Malajzie a Indonézie, a podozrievajú ich z manipulácie pre potravinársku loby.

Čo na to český odborník?

„Okrem prospešných tokoferolov a tokotrienolov, teda vitamínu E, má palmový olej pätnásťkrát viac karotenoidov ako mrkva a tridsaťkrát viac ako paradajka,“ pridáva k výhodám. I keď uznáva, že obsah týchto antioxidantov dostanete iba v lisovanom oleji. „Keď sa palmový olej získa, má oranžovú farbu. Je to niečo iné, ako sme zvyknutí používať. Výrobcom tá farba prekáža. Prírodných látok ako karotenoidov je v rafinovaných olejoch potom, samozrejme, menej. No dá sa kúpiť aj červený,“ odporúča docent po šetrne rafinovanú verziu zájsť do obchodu so zdravou výživou.

Je to naozaj problém?

V niektorých štúdiách sa palmový olej ukázal ako rovnocenný bravčovej masti, zloženie mastných kyselín majú podobné a významný podiel mononenasýtenej kyseliny olejovej. S ňou však prijmete v polotovaroch s obsahom palmového tuku aj veľa iných tukov, cukru, soli a, naopak, málo nutrične prospešných látok. „Problém je, keď sa palmovým tukom nahrádzajú výživovo hodnotnejšie tuky v pečive a sladkostiach,“ pripomína výživová odborníčka Jana Jurkovičová a chemik dopĺňa: „Veľa sa napríklad hovorí o kontaminátoch v palmovom oleji. Sú to dve zlúčeniny 3-MCPD a glycidol. Pri dodržiavaní správnej výrobnej praxe sa ich obsah pohybuje v tolerovanom množstve,“ uisťuje.

„Vo Francúzsku robili výskum, koľko palmového oleja človek zje. Prišli k množstvu okolo dvoch-troch gramov denne, čo je zanedbateľné. Nasýtených mastných kyselín zjeme oveľa viac v živočíšnej potrave ako v palmovom oleji,“ dodáva, že nepriaznivý efekt závisí predovšetkým od dávky. Problém sú skôr pridané cukry a nedostatok výživných látok v spracovaných potravinách, ktoré palmový olej obsahujú. Ideálne teda konzumujte čo najmenej polotovarov a sústreďte sa na pestrú stravu namiesto úzkostlivého vynechávania jednej zložky.

