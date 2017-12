Syry sú dobré na srdce, prekvapila štúdia. Máme rebríček tých správnych!

Nie je syr ako syr. Sú obrovským zdrojom vzácnych látok, ktoré naše telo chránia. No len ak viete, z akých vyberať.

Mliečne výrobky a tobôž syry sa z času na čas ocitnú na čiernej listine. Nie preto, že by sme ich nemali jesť, ale preto, že si treba dať pozor na druh, po akom siahneme. V najnovšej štúdii publikovanej v European Journal of Nutrition skúmajúcej vyše 200 tisíc ľudí vysvitla zaujímavá skutočnosť. Na vápnik bohaté jedlo znižuje riziko srdcových chorôb. Konkrétne syry znamenajú o 14% menšie riziko infarktu a mozgovej mŕtvice o 10%. Dobrú službu robí vápnik, pretože bráni tuku usádzať sa vnútri tela. Tiež zvyšuje hladinu "dobrého" cholesterolu a redukuje riziko zrazenín v artériách.

Koľko jesť?

Podľa záverov vedcov na to stačí zjesť už 40 gramov syra každý deň. To je minimum, ale zároveň aj maximum. Nemal by to byť však problém, keďže väčšina syrov je výdatná a sýta. Okrem toho sú dobré aj na líniu pre nízky glykemický index.

