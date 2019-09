Ten nešťastný histamín! Čím ochucovať šaláty, keď citrón ani ocot nie sú vhodné?

Nízkohistamínová diéta je pomerne prísna. Mnohí z vás sa neustále pýtajú, čo môžu jesť, aby mali dostatok živín a histamín nestúpal. Na vaše najčastejšie otázky odpovedá nutričná odborníčka Gabriela Slováková.

Milujem mäso, ale pri nízkohistamínovej diéte sa mám vyhýbať hlavne kuracine. Naozaj mi môže uškodiť?

Kuracie prsia či iné druhy mäsa môžu obsahovať veľa histamínu, no len vtedy, keď nie sú čerstvé, boli nesprávne skladované alebo zamrazené. Kuraciny alebo malého množstva hovädziny sa nemusíte vzdávať. Stačí si vybrať čerstvé a iba chladené mäso z domácich chovov.

V bežných obchodoch sa nedá kvalitné nezmrazené mäso kúpiť?

Je čoraz náročnejšie nájsť kvalitné chladené mäso. Mnohí výrobcovia ho privážajú z veľkých diaľok, zatajujú jeho pôvod, dovezené výrobky často prebaľujú, zmrazujú a znova rozmrazujú. Takéto mäso potom predávajú ako čerstvé a chladené, čo je absolútne neprijateľné. Pri nízkohistamínovej diéte by ste sa však mali vyhýbať nielen mäsu s neznámym pôvodom, ale aj mäsovým výrobkom. Šunkám, salámam, párkom či paštétam, a to napriek tomu, že sú vyrobené z kuraciny alebo morčacieho mäsa. Ide už o skladované produkty, do ktorých sa pridávajú konzervačné látky, čo z nich robí pre histaminikov nevhodné potraviny.

Rajčiny síce patria k potravinám bohatým na histamín, mne však nespôsobujú problémy. Naozaj ich nesmiem jesť?

Ak po ich konzumácii nemáte príznaky histamínovej intolerancie, môžete si ich pokojne dopriať. V opačnom prípade sa im určite vyhnite a platí to pre všetky formy – pre čerstvé, ale aj sušené či konzervované paradajky. Problémový môže byť aj rajčinový pretlak či korenie s prídavkom sušených paradajok. Ak sú pre vás nevhodné, radšej ich nahraďte inou zeleninou. Uhorkami alebo paprikou. Sú síce chuťovo odlišné, ale zo zdravotnej stránky patria k vhodnejšej alternatíve. Alebo si vyberte iný druh zeleniny, okrem baklažánu či olív. Nevhodná je aj konzervovaná kvasená kapusta a nakladaná zelenina. Obsahujú nielen prídavné látky, ale často aj liehový ocot, v ktorom je veľa histamínu.

Rada si ráno dávam vodu s citrónovou šťavou. Môže mi po nej stúpať histamín?

Citrusy táto diéta neodporúča konzumovať vôbec. Takže aj citrónová alebo limetková šťava vám vo väčšom množstve môže ublížiť. Limetka obsahuje dokonca viac histamínu ako citrón. Do zoznamu zakázaných druhov ovocia patria aj jahody. Histamín však nezvyšujú napríklad jablká, hrušky, marhule, broskyne, melóny či hrozno. Diskutabilný je banán a avokádo.

Čím si mám ochucovať šaláty, keď citrón ani ocot nie sú vhodné?

Olivovým olejom a bylinkami, no ak by ste si chceli šalát predsa len niečím okysliť, výnimočne si doň môžete pridať pár kvapiek citrónovej šťavy alebo bylinku s výraznou citrónovou chuťou, ktorá sa volá perila krovitá. V ten deň by ste však už nemali konzumovať žiadne potraviny s vyšším obsahom histamínu. Neviem si predstaviť ani deň bez pečiva.

Čítal som však, že pri nízkohistamínovej diéte sa neodporúča. Čím ho mám nahradiť?

Klasické pečivo nie je pri nízkohistamínovej diéte naozaj nevhodné. Hlavne pšeničné a jačmenné. Jačmeň je celkovo problémový, čiže ani kávy typu melta by ste pri týchto problémoch nemali popíjať. V prípade nízkohistamínovej diéty je vhodnejšie pečivo s prímesou raže, no úplne ideálne je kváskové pečivo. Kvások na rozdiel od droždia nedvíha hladinu histamínu. Ale pozor! Ak ho kupujete v obchode, radšej si poriadne prečítajte etiketu so zložením. Objavili sa prípady, keď obchod predával chlieb ako kváskový a aj tak bol v ňom prídavok sušeného droždia. Viem, že niektorí ľudia s týmto zdravotným problémom si začali doma vyrábať kvások a piecť chlieb. Je to jedna z možností, ako sa vyhnúť problémom. Ak nie je možné, obstarávajte si ho v malých pekárňach. Obilniny môžete nahradiť aj pseudoobilninami, ku ktorým patrí napríklad quinoa či amarant.

Môžem mliečne produkty? Aj tie sú v zozname nevhodných potravín.

Mlieko radšej nepite. Vhodnejšie sú jogurty a krémové tvarohové syry. Tvrdé zrejúce či plesňové syry neodporúčam, no mozzarella či cottage syr už hladinu histamínu nedvíhajú. Čo sa týka masla, tiež by ho bolo lepšie nahradiť inou potravinou. Ideálny je olivový alebo repkový olej. Slnečnicový už, naopak, nepatrí k odporúčaným potravinám. Pri nízkohistamínovej diéte by som nesiahala ani po populárnom makovom, avokádovom či sezamovom oleji. Neodporúčam konzumovať ani rastlinné mlieka, mandľové či sójové, často sa do nich pridávajú stabilizátory, ktoré môžu zvýšiť hladinu histamínu.

Mojou slabosťou je čokoláda, no nízkohistamínová diéta ju nedovoľuje. Prečo?

V čokoláde sa nachádza teobromín, ktorý obsahujú aj energetické nápoje. Ide o látku znižujúcu tvorbu enzýmu na odbúravanie histamínu. Ak po konzumácii produktov s obsahom kakaa máte problémy, je lepšie vzdať sa ich. V poslednom čase sa hovorí aj o tom, že ľuďom s histamínovou intoleranciou môže prekážať aj vanilka, ktorá sa tiež nachádza v čokoláde či iných sladkostiach. Ak sa sladkého neviete vzdať, skúste ho nahradiť inými produktmi. Dajte si hrsť orechov, ovocie alebo si pripravte chia puding či dezert s kokosovým mliekom. Keď už máte chuť na sladké, raz za čas si môžete dopriať takzvané zdravé koláče, do ktorých namiesto múky pridáte ovsené vločky, mrkvu alebo tekvicu. Ani tie však neodporúčam konzumovať často.

Milujem bylinky. Môžem ich počas dodržiavania tejto diéty pridávať do jedál?

Bylinky odporúčam, pretože blokujú tvorbu histamínu. Jedlo si preto ochucujte napríklad kôprom, petržlenovou vňaťou, rozmarínom, oreganom, bazalkou či ligurčekom. Vyhnúť by ste sa mali čiernemu koreniu, mletej paprike, horčici, balzamovému octu, koreniu karí, kurkume, sójovej omáčke či iným koreninám typickým pre ázijskú a indickú kuchyňu. Podporujú vylučovanie histamínu z buniek.

