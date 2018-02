Test šokoval: Rastlinná strava je na tom stále horšie. Pribúda v nej sacharidov!

V pšenici, kukurici, ryži a sóji je čoraz menej živín. Experti zisťovali, koľko ľudí takáto zmena postihne, a s akým dopadom na zdravie.

Už dávnejšie bolo dokázané, že zvýšene hodnoty oxidu uhličitého môžu zhoršiť výživovú hodnotu plodín. Na testoch pšenice, ryže, kukurice a sóje sa potvrdila znížená hladina základných živín, a to železa, zinku, ale aj proteínov.

Veľký obrat len za pár desaťročí

Vedci zmerali hodnotu živín u plodín na miestach so súčasnými hodnotami oxidu uhličitého. Potom sa pozreli na to, ako by sa im darilo pri hodnotách, ktoré očakávajú v roku 2050. Analyzovali 41 rôznych druhov pestovaných plodín v siedmich lokalitách na troch rôznych kontinentoch.

Foto: Shutterstock.com

Zistili, že pšenica pri vyššom obsahu CO2 obsahovala o 9% menej zinku, o 5% menej železa a o 6% menej proteínov. Ryža mala menej zinku o 3%, železa o 5% menej a proteínov o 8% menej. Podobné výsledky zaznamenali aj u sóji a kukurice, akurát u sóji nedošlo k úbytku proteínov.

Ešte viac sacharidov

Samuel Myers, hlavný autor výskumu a expert na životné prostredie z Harvardskej univerzity si myslí, že výsledný nárast sacharidov môže prispieť k nárastu mnohých chorôb. Medzi ne patria metabolický syndróm, cukrovka, srdcové ochorenia, či mozgové príhody. Pritom mnohé z nich už v súčasnosti postihujú viaceré rozvinuté krajiny kvôli vysokej úrovni obezity.

Pocítia to najmä chudobnejší

Podľa Myersa emisie znižujú výživovú hodnotu u veľmi dôležitých plodín. Už dnes trpia dve miliardy ľudí na nedostatok zinku a železa. Ten spôsobuje mnohé zdravotné problémy, obzvlášť u tehotných žien a detí. Obavy o zdravie takej početnej skupiny ľudí tak ešte môžu značne narásť.

Zmeny pocítia hlavne obyvatelia chudobnejších krajín. Pšenica, kukurica, sója a ryža majú pomerne málo zinku aj železa. V menej bohatých krajinách však ľudia jedia mäso iba zriedka a tieto plodiny sú pre nich základným zdrojom potrebných živín.

Anémia a spomalenie rastu detí

Myers so svojím tímom vytvorili databázu s podrobnosťami o potravinách, ktoré ľudia konzumujú v rôznych krajinách. Zaznamenali v nej spotrebu 225 druhov potravín v 152 krajinách. Z týchto údajov vypočítali, že v dôsledku zmeny skladby živín môže do roku 2050 trpieť na následky nedostatku bielkovín o 150 miliónov ľudí viac. Týka sa to hlavne ľudí z osemnástich krajín v Afrike a Ázii, ktorí môžu prísť o viac ako 5% proteínov z potravy. Nedostatok proteínov môže spôsobiť nízku pôrodnú hmotnosť detí a spomalenie ich rastu a vývoja.

Najohrozenejšou je India, kde je už dnes mnoho podvyživených ľudí. Tu by ich počet mohol narásť o viac ako 50 miliónov. Nedostatok železa zas môže spôsobiť anémiu miliónom hlavne tehotných žien a detí. Deťom tiež môže chýbajúce železo spomaliť rast a znížiť inteligenčný kvocient.

Tento výskum vedci realizovali podľa optimistického scenára. V ňom sa počíta s tým, že vlády na celom svete sa zaviažu a budú dodržiavať výrazné obmedzenie emisií oxidu uhličitého. Výsledky tak v skutočnosti môžu byť ešte horšie.

