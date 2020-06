To je krása! Posuňte váš chlebík o level vyššie, nech vyzerá ako umelecké dielo

Okrem toho, že váš domáci chlebík bude dobrý, môže byť aj nádherný na pohľad. Je neuveriteľné, ako ľahko sa to dá dosiahnuť. Pozrite!

Počas karantény sme sa mnohí naučili robiť aj také veci, na aké sme predtým nemali čas, nechcelo sa nám do nich púšťať, alebo nás jednoducho ani nenapadlo sa im venovať. Aj vy už viete upiecť vlastné pečivo či dokonca chlebík?

Nielen chutný, ale aj pekný

Ak ste aj vy podľahli kváskovaniu, alebo aspoň pečeniu chleba s pomocou droždia, a už sa vám celkom darí, možno by ste sa radi posunuli trošku ďalej. Na vyšší level vás rozhodne dokáže dostať aj vzhľad voňavého bochníka, ktorý položíte na stôl. Šikovným narezaním vykysnutého cesta na chleba pred vložením do rúry sa dajú robiť divy. A nie je to komplikované, stačí sa len odvážiť vyskúšať to. Chce to obyčajný poriadne ostrý nôž alebo ešte lepšie žiletku na narezanie chleba. Inšpirovať sa môžete týmto videom, výsledok bude super!

Narežte si chlebík do krásneho tvaru

Zdroj videa: youtube/ Food Insider

