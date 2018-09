TOP prírodné antibiotiká! Poradia si s vírusmi, baktériami a plesňami

Skutočné antibiotiká strácajú silu! Aby vám zabrali, keď ich budete skutočne potrebovať, nedrankajte ich od lekára. Vsaďte na prírodu!

Už ste pochopili, že nemôžete chcieť od lekára antibiotiká na každý kašeľ, zvýšenú teplotu a upchatý nos? Dôvod je prostý, keď ich raz budete skutočne potrebovať, nezaberú. Podľa odhadov zomrie ročne na neúčinnosť antibiotík asi trištvrte miliónov ľudí. Ak vám lekár antibiotiká predpíše, dodržiavajte časový interval a výšku dávky, ktorú určil. Rešpektujte aj odporúčania, ktoré vám dá lekárnik a prečítajte si príbalový leták. Ak vám lekár antibiotiká nepredpíše alebo sami cítite, že ich ešte nepotrebujete, skúste to prírodne. Veď aj vedci skúmajú a testujú najrôznejšie prírodné zdroje, ktoré raz súčasné antibiotiká nahradia.

Jeden až dva strúčiky

O cesnaku ste už počuli určite, je to najznámejšie prírodné antibiotikum. „Odporúča sa zjesť denne jeden až dva strúčiky surového cesnaku, v chrípkovom období tri až štyri. Jeho typický zápach však cítiť z ústnej dutiny aj z pokožky. Pomôže, keď si ústa vypláchnete vodou a potom rozžujete petržlenovú vňať alebo zrnko kávy, prípadne cesnak zapijete teplým mliekom. Strúčiky vždy šúpte i krájajte nožom z nehrdzavejúcej ocele a strúhajte na nehrdzavejúcom strúhadle. Výborný je aj drvený, vtedy sa lepšie uvoľňujú liečivé zložky,“ radí internista a gastroenterológ MUDr. Miloš Bubán.



Foto: Shutterstock

Zlúčeniny síry

Za antibakteriálny a antivírusový účinok cesnaku sú zodpovedné najmä sírne zlúčeniny, okrem iného alicín, ktoré zároveň zapríčiňujú typický cesnakový zápach. „Vplyvom vyššej teploty sa však antibiotická účinnosť týchto látok znižuje, preto jedzte cesnak surový. Jeho antivírusové pôsobenie oceníte najmä v období chrípok, pri prechladnutí či pri iných chorobách dýchacích ciest,“ radí doktor Bubán, že cesnaková polievka nemá taký účinok ako keď ho rozžujete alebo dáte surový do nátierky.

Okrem zlúčenín síry cesnak obsahuje vitamíny B1, B2 a C a množstvo ďalších dôležitých látok, napríklad jód, draslík, sodík, vápnik, železo i kyselinu kremičitú, sacharidy a malé množstvo bielkovín. „Vďaka nim potláča tvorbu cholesterolu v pečeni a znižuje jeho škodlivú hladinu v krvi. Prospieva aj srdcu, znižuje krvný tlak a pôsobí preventívne i liečebne pri usadzovaní tukových čiastočiek v tepnách a pri strate ich pružnosti. A tak čistí nielen krv a cievy, ale aj mozog. Stimuluje činnosť tráviacich orgánov, pôsobí proti parazitom. Niektorí ho považujú za afrodiziakum,“ opisuje Miloš Bubán.

Cibuľa, zázvor a pór

Okrem cesnaku sa ako prírodné antibiotikum teší popularite aj cibuľa, pór, zázvor a chren. Vďaka obsahu veľkého množstva účinných látok pôsobí často nielen antibakteriálne, ale aj antiviroticky alebo antimykoticky.

Cibuľa: Je skvelým zdrojom vitamínov a minerálov, bojovníkom proti plesniam a baktériám v organizme. Jedna cibuľa vo veľkosti tenisovej lopty je denný limit. Zabezpečí zdravú hladinu cukru v krvi a ak ste to s porciou jedla prehnali pomôže vám výdatný pokrm, hoci aj nezdravý, lepšie stráviť.

Zázvor: Pridávajte si trošku zázvoru do každého jedla. Zázvor bojuje proti virózam a ochoreniam podobným chrípke, ale pomáha aj predchádzať závažnejším chronickým zápalom, ktoré sa často vyskytujú pri vyčerpávajúcich ochoreniach vrátane rakoviny. Zázvor obsahuje enzýmy, ktoré podporia trávenie a uľahčia prechod potravy žalúdkom a črevami. Pomôže vám i v prípade, že vás trápia žalúdkové vredy a črevné parazity. Uľahčuje ťažkosti pri nadúvaní a črevných kŕčoch. Ak sa vám do jedla chuťovo nehodí, urobte si k jedlu zázvorovú malinovku alebo čaj.

Pór: Nie je chuťovo taký silný a ani aromatický ako cibuľa a cesnak. I tak však dokáže poriadne vyčistiť tráviaci trakt od nánosov toxínov. Teší sa preto popularite pri detoxikačných kúrach. Zlepšuje trávenie, zbavuje zápchy i nadúvania. Vďaka dňovej očisťovacej diéte pórovou polievkou však môžete naštartovať metabolizmus a povzbudiť imunitu. Stačí len umyť približne kilogram mladého póru a oddeliť bielu a zelenú časť. Bielu dajte variť do hrnca s vodou a dvadsať minút povarte. Keď pór zmäkne, vyberte ho z vody. Každé tri hodiny vypite šálku teplého vývaru. Uvarený pór môžete ochutiť bylinkami, citrónom alebo kvapkou olivového oleja.

Chren: Ďalší z radu prírodných antibiotík je bohatý na vitamín C, vitamíny z radu B, karotén, soli železa, horčíka, draslíka a medi i viaceré enzýmy. Veľmi dôležitými látkami sú fytoncídy, ktoré obmedzujú činnosť škodlivých mikroorganizmv. Koreň chrenu dedinského má liečivé účinky na mnohé neduhy. Pomáha prekrvovať tkanivá, čím urýchľuje proces hojenia rán i regeneráciu, povzbudzuje tvorbu žalúdočných štiav a reguluje črevnú flóru. Posilňuje pečeň, rozpúšťa hlieny, preto je dobrý pri chrípke a odporúčajú ho aj pri reumatizme a dne. Pikantnú chuť spôsobuje glykozid sinigrín a charakteristickú vôňu dáva chrenu éterický horčičný olej. Vynikajúco chutí k mäsu i k rybám a to by ste v mesiacoch plných vetra, dažďa a chrípok mohli využiť. Koreň by mal byť rovný, bez hrčiek.

Náš tip!

Chren s medom

Dve lyžice najemno nastrúhaného chrenu zmiešajte s lyžicou medu. Užívajte trikrát denne jednu čajovú lyžičku.

Skúste aj ďalšie účinné prírodné antibiotiká. Výrazné účinky majú aj:

rozmarín,

tymián,

estragón,

materina dúška,

saturejka,

oregano,

bazalka,

šalvia,

sladké drievko,

oregánový olej,

kurkuma,

echinacea,

klinček

dubová kôra,

biela vŕba

propolis,

imelo,

škorica,

huby.

