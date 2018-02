Tragédia, ktorú nečakáte: Čokoládu už nikde nekúpite!

Máte tak, ako väčšina ľudí, radi čokoládu? Tak si ju doprajte, kým je čas. Hrozí, že o niekoľko rokov ju budú jej milovníci vyvažovať zlatom. A možno ani to nepomôže.

Na výrobu jedného kila čokolády je potrebných 400 až 500 kakaových bôbov, čo nie je málo. Kakaovníky však nerastú všade na svete. Potrebujú svoje špecifické klimatické podmienky – darí sa im len v oblasti dažďových pralesov do 20 stupňov od rovníka. Vyžadujú relatívne konštantnú teplotu, dážď a vlhkosť počas celého roka. Viac ako polovica čokolády na svete pochádza z kakaovníkov z Pobrežia Slonoviny a Ghany.

Miesta pre kakaovníky ubúdajú

Globálne otepľovanie ale posúva podmienky vhodné pre kakaovníky stále do vyšších nadmorských výšok. Odborníci sa obávajú, že miest, kde sa bude týmto rastlinám dariť, stále ubúda. Do roku 2050 bude z 294 lokalít, ktoré v západnej Afrike skúmali, na pestovanie kakaovníkov menej vhodných či nevhodných až 89,5%. Ide najmä o stále viac chýbajúcu vlhkosť a rastúce teploty v tejto oblasti Afriky, čo kakaovníkom nevyhovuje.

Dokedy tu čokoláda ešte bude?

Je tu síce nádej, a to vyšľachtenie rastlín, ktoré budú skromnejšie, čo sa týka potreby vlhkosti. V Brazílii, kde sa tiež pestuje kakao, vysádzajú zase v oblasti vyrúbaných dažďových pralesov opätovne stromy, ktoré by mohli vrhať tieň a zadržiavať vlhkosť pre vysadené kakaovníky. Na záchranu obľúbenej čokolády tu teda ešte je nejaký čas aj nádej, no konať treba rýchlo. Inak dobrotu, ktorú milujú takmer všetci, nemusia už naše vnúčatá či pravnúčatá vôbec poznať. A to by bolo naozaj smutné.

