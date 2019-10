Tri kyseliny, ktoré ochránia vás i vaše dieťa. Posledná väčšine z vás chýba!

Vitamíny skupiny B si naše telo nevie vytvárať. Musíme ich do seba dostať hlavne čerstvou stravou a výnimočne aj pilulkami.

Vitamín B je „krycí“ názov pre celú skupinu béčkových vitamínov, ktoré sú nevyhnutné pri premene látok a energií v našich bunkách. V rámci tohto komplexu nájdete aj tri kyseliny – nikotínovú, pantoténovú a listovú. Každá z nich má dôležité miesto pri udržiavaní dobrej zdravotnej kondície.

Niacín nie je nikotín

Kyselina nikotínová, niacín, PP alebo tiež B3, je jeden a ten istý názov pre vitamín, ktorý je kľúčový pre získavanie energie v bunke. „Niacín zohráva úlohu pri premene sacharidov na glukózu a zúčastňuje sa na metabolizácii tukov a bielkovín,“ vysvetľuje biochemik, docent Ing. Pavel Blažíček, PhD. „Pomáha telu tvoriť sexuálne hormóny a zlepšovať krvný obeh i hladinu cholesterolu. Ukázalo sa tiež, že potláča zápal,“ opisuje dôležité úlohy B3 v našom tele. Museli by ste sa stravovať naozaj veľmi zle, aby ste si spôsobili nedostatok B3. Pri bežnom jedle nedostatkom kyseliny nikotínovej trpieť nebudete. „Niacín chýba alkoholikom a ľuďom s poruchami tráviaceho systému, ktoré ovplyvňujú vstrebávanie živín,“ upresňuje docent Blažíček.

Brezová voda pomôže s nádchou, trávením aj s impotenciou. S čím ešte?

Ak chýba niacín, hrozí choroba troch D

Ak by vám predsa chýbal tento B vitamín, prejavilo by sa to nechutenstvom, nespavosťou, bolesťami brucha. Existuje choroba pelagra, ktorú spôsobuje výrazný nedostatok kyseliny nikotínovej a ktorá má prezývku „choroba troch D“. V neskorších fázach sa totiž prejavuje ako demencia – strata rozumových schopností, ako dermatitída – zápal kože a vyrážky a tiež ako diarea – hnačka, zápchy, tráviace ťažkosti. Viac niacínu by ste mali prijímať, ak máte ochorenie obličiek alebo holdujete sladkostiam, potrebujú ho tiež tehotné a dojčiace ženy, starší ľudia a obyvatelia priemyselných oblastí. „Odporúča sa aj pri zvýšenej hladine lipoproteínu (a), ktorá je daná geneticky a je rizikovým faktorom aterosklerózy,“ dopĺňa docent Blažíček. O užívaní tabletiek sa však poraďte s lekárom.

Slovenská superpotravina - šípky. V klasickom čaji zničíte C vitamín. A čo tak likér?

Zlepšuje pohyb

Kyselina pantoténová, pantotenát, čiže vitamín B5, je pre ľudské telo potrebný pri metabolizácii mastných kyselín, aminokyselín a cukrov, významný je tiež pre syntézu hormónov a cholesterolu, podieľa sa na tvorbe hemoglobínu. „Z biologických účinkov je známy znižujúci účinok kyseliny pantoténovej na cholesterol, zmiernenie rannej stuhnutosti kĺbov pri reumatoidnej artritíde, lepšie hojenie rán a epitelizácie,“ vypočítava internista MUDr. Pavol Borecký, PhD. Doktor Igor Bukovský pripomína, že kyselina pantoténová je potrebná na tvorbu vitamínu D.

Burčiak je naozaj zdravý a odbúrava tuky. Môže pomôcť aj s chudnutím?

Stačí zo stravy

Pri pestrej strave vám nedostatok ani nadbytok pantotenátu nehrozí. Jeho hladinu môžete ohroziť dlhodobou konzumáciou nadmerného množstva cukrov či alkoholu. Nedostatok B5 sa môže vzácne prejaviť pocitom slabosti, depresiou alebo nespavosťou. Udáva sa tiež pálenie v chodidlách a nepríjemné pocity v dolných končatinách, v ťažkých prípadoch až porucha koordinácie či dokonca paralýza, ochrnutie. Tento vitamín je rozpustný vo vode a podobne ako pri B3 sa nadbytočné množstvo B5 vylúči z tela močom.

Dôležitý v tehotenstve

Kyselina listová, folát, teda vitamín B9, je extrémne dôležitý v prvých mesiacoch tehotenstva a pri jeho nedostatku rastie riziko vývinových chýb dieťatka aj riziko potratu. „Takmer päťdesiat percent európskej populácie má nedostatok enzýmu, ktorý je potrebný na metabolickú premenu kyseliny listovej zo stravy na aktívnu formu,“ konštatuje gynekológ MUDr. Erik Dosedla, PhD. „Riešením je preventívne užívanie biologicky aktívnej formy kyseliny listovej,“ dodáva. Hoci presný mechanizmus účinku odborníci stále nepoznajú, je dokázané, že užívanie 400 mikrogramov kyseliny listovej denne v prvých troch mesiacoch tehotenstva významne chráni plod pred rázštepom chrbtice, teda rázštepom nervovej trubice s poškodením miechy a mozgu, aj pred rázštepom podnebia, zajačím pyskom. Ak otehotnieť ešte len chcete, začnite s užívaním kyseliny listovej aspoň mesiac, ale radšej aj dva- tri mesiace pred plánovaným počatím. Kľúčová fáza vývoja nervovej trubice totiž prebieha už v druhom-treťom týždni po otehotnení.

Lekár radí: Ako predísť kazivosti zubov v tehotenstve?

Ďalšie dôvody na užívanie

Nedostatok tohto vitamínu môže spôsobiť ďalšie vrodené vývojové chyby – srdca, končatín, močového mechúra, prípadne predčasný pôrod alebo zníženú pôrodnú hmotnosť dieťaťa. „K rizikovým patria predovšetkým mladé matky, ktorých zásoby folátu sú po zrýchlenom pubertálnom vývoji nedostatočne naplnené, ako aj predchádzajúce pôrody dvojčiat. Ani pri rýchlo po sebe nasledujúcich tehotenstvách nie je dostatočný priestor na doplnenie vyprázdnených rezerv,“ pripomína docent MUDr. Miroslav Stránský, odborník na výživu. Nové vedecké poznatky prišli k záveru, že v dospelosti môže nedostatok kyseliny listovej zvýšiť riziko srdcovo-cievnych chorôb. Výrazný nedostatok kyseliny listovej je však pomerne vzácny. Po pár týždňoch spôsobuje málokrvnosť.

Mimo gravidity to nepreháňajte

Užívať kyselinu listovú by ste mali naozaj len pred plánovaným otehotnením a počas gravidity. Hoci k predávkovaniu kyselinou listovou nedochádza, lebo pri vysokých dávkach ju vylúčite močom, jej nadmerné užívanie sa neodporúča. „Austrálski vedci zistili, že denná dávka nesmie presiahnuť tisíc mikrogramov. Veľa kyseliny listovej môže spustiť nádorové ochorenia, na ktoré máte nábeh a ani o tom neviete,“ upozorňuje biochemik Blažíček, že neuvážené pojedanie vitamínových doplnkov dokáže v mnohých prípadoch zdravie viac poškodiť, ako podporiť, dokonca môže zvýšiť riziko úmrtia.

Najrozšírenejšie mýty o pohlaví dieťatka. Na TOTO sa nespoliehajte

Kde ich nájdete

B3

Hydina, mastné morské ryby, arašidy, tekvicové semená, strukoviny, zemiaky, celozrnné potraviny.

Hydina, mastné morské ryby, arašidy, tekvicové semená, strukoviny, zemiaky, celozrnné potraviny. B5

Vaječný žĺtok, ryby, hovädzie vnútornosti, kvasnice, mlieko, mliečne výrobky, celozrnné výrobky, kel, kapusta.

Vaječný žĺtok, ryby, hovädzie vnútornosti, kvasnice, mlieko, mliečne výrobky, celozrnné výrobky, kel, kapusta. B9

Zelená zelenina, hlavne špenát, šalát, kapusta, kel, hrášok, uhorky, paradajky, cvikla, karfiol, brokolica, mrkva, špargľa, pomaranče, avokádo, mango, banány, čerešne, višne, jahody, maliny, strukoviny, obilné klíčky, celozrnné potraviny, orechy, droždie, vnútornosti, vajcia. Dlhšia tepelná úprava potravín béčkam neprospieva.

Koľko vlákniny treba denne zjesť, aby vám naozaj chránila zdravie? A kde ju nájdete?